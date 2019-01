Martial renova contrato com o Manchester United e fica até 2024

Atacante francês vem sendo importante para o United, mas problemas com Mourinho quase o tirou do clube

O Manchester United anunciou nessa quinta-feira (31) a renovação de contrato de Anthony Martial por mais cinco anos. O craque francês agora tem vínculo em Old Trafford até 2024.

Contratado junto ao Monaco em 2015 por 60 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões na cotação da época), Martial se tornou o atleta sub 20 mais caro da história à época. Hoje, com 23 anos, o francês 161 jogos, 46 gols e 27 assistências pelos Red Devils.

O atacante disse que sempre se sentiu muito bem no United e comentou que o apoio dos fãs foi fundamental para esse momento.

"Eu estou amando meu tempo nesse clube. Desde o dia em que vim para cá, eu me sinto parte da família United e me sinto surpreendido com o calor e amor da nossa torcida que continua a me motivar. Eu gostaria de agradecer a Ole [Solskjaer] e o corpo técnico por acreditarem em mim e me ajudar a melhorar meu jogo. Esse clube é feito para ganhar troféus e eu tenho certeza que a próxima taça não está longe", disse Martial ao site oficial do clube.

(Foto: Getty Images)

O técnico interino do United, Solskjaer classificou Martial como muito inteligente e disse que é bom treinar jogadores como ele.

"Anthony é um daqueles jogadores com dom natural que qualquer técnico gosta de trabalhar. Para um jovem, ele é muito inteligente no futebol e quando combinado com seu talento excepcional faz com que o futuro dele seja brilhante. Esse é o clube perfeito para Anthony melhorar como um atacante de primeira classe e estamos todos felizes que ele assinou um contrato longo", falou Solskjaer.