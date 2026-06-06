Marten de Roon tem uma mensagem clara para Ronald Koeman: “Se eu não jogar nem um minuto na Copa do Mundo…”

Marten de Roon está ansioso pelo início da Copa do Mundo, como ele mesmo conta em entrevista ao NU.nl. O volante de 35 anos do Atalanta Bergamo já quase não contava mais com uma convocação para a seleção holandesa, mas acabou sendo convocado.

Isso se deve principalmente à grave lesão no joelho de Jerdy Schouten. “Acho que o principal motivo é que há cada vez menos meio-campistas puramente defensivos”, disse De Roon. “Quantas opções você tinha para substituir Schouten? Veja Kees Smit e Luciano Valente, que não estão no elenco. Eles são um pouco mais ofensivos do que eu.”

“Li na mídia que eu estaria na lista, mas não se deve acreditar sempre nisso”, disse De Roon com naturalidade. “Nunca alimentei essa esperança. Senão, você só fica arrasado quando não acontece.”

Mesmo assim, ele recebeu a ligação de Ronald Koeman. “Estou sorrindo sem parar desde que soube da notícia. Esse sorriso não vai desaparecer tão cedo”, disse De Roon, para quem está reservado um papel importante no grupo de jogadores da Seleção Holandesa.

“A seleção conta com 26 jogadores, que em seus clubes costumam estar entre os melhores”, explica o meio-campista. “Aqui, eles são apenas ‘um dos jogadores’ e alguns têm poucas oportunidades de jogar, ou nem jogam. Isso pode ser muito difícil. Quero estar presente também para esses jogadores.”

O técnico da seleção já havia enfatizado, após o anúncio da convocação para a Copa do Mundo, a importância de manter os reservas motivados durante o torneio. “Soube que isso não funcionou muito bem na Alemanha”, disse De Roon. “Na Holanda, somos mais individualistas. Mas é justamente importante que os jogadores de 20 a 26 também estejam motivados.”

A mentalidade do próprio De Roon é muito clara. “Para mim é fácil. Se eu jogar desde o primeiro minuto, ótimo. Se eu não jogar nem um minuto, mas ainda assim fizermos uma atuação fantástica, vou aproveitar ao máximo. Quero viver este último torneio da melhor e mais divertida maneira possível.”