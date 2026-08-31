Marten de Roon foi apresentado oficialmente no domingo pela Roma. O meio-campista de 35 anos foi questionado logo em sua primeira entrevista aos canais do clube sobre algumas postagens antigas nas redes sociais e se desculpou.

De Roon chegou vindo da Atalanta e assinou por uma temporada no Stadio Olimpico. Segundo o Il Tempo , a Roma o contratou sem custos, mas, por meio de bônus, incluindo a conquista de um eventual scudetto, o valor pode chegar a 600 mil euros.

De Roon disputou 445 partidas pela Atalanta e enfrentou a Roma 19 vezes na Serie A. O jogador de Zwijndrecht travou duelos acalorados com, entre outros, seus novos companheiros Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini e marcou 3 de seus 23 gols pela Atalanta contra a Roma.

Assim, De Roon decidiu a edição de 25 de setembro de 2019 ao fazer 0 a 2 pouco antes do fim. Depois da partida, ele publicou um 'gif' seu após o gol com o texto: 'Quando você impede o admin da AS Roma de postar memes de vitória."

Em 24 de abril de 2023, a Atalanta voltou a enfrentar a Roma, que poucos dias antes havia alcançado a semifinal da Liga Europa às custas do Feyenoord. Os rotterdammers também já haviam perdido para a Roma em 2022, então na final da Conference League (1 a 0).

Na coletiva de imprensa após as quartas de final da Liga Europa, o então técnico da Roma, José Mourinho, entregou um chaveiro da Conference League ao repórter da NOS Joep Schreuder. "Bonito, não é?", provocou o português.

Naquele fim de semana, depois do confronto com o Feyenoord, a Atalanta venceu a Roma por 3 a 1, após o que De Roon publicou uma foto sua com olhar fixo e o dedo do meio levantado. Nesse dedo do meio estava pendurada uma versão editada do chaveiro de Mourinho.

"Quando suas raízes estão em Roterdã e você vence a AS Roma", escreveu De Roon na foto. Sua chegada à Roma, portanto, não é aprovada por todos os torcedores, mas agora ele espera conquistá-los.

"Bem, está muito claro", respondeu ele ao ser perguntado sobre seu passado nas redes sociais. "Sou alguém que está sempre nas redes sociais. Estou sempre buscando um pouco os limites. Neste caso, acho que ultrapassei um pouco o limite."

"Mas também há uma explicação para isso. Eu sempre posto nas redes sociais junto com dois amigos, e naquela vez... Isso vai soar como mentira, mas foi a única vez que eu não aprovei uma postagem."

"Isso aconteceu porque depois do jogo todos nós tínhamos entrevistas. Mas, nesse caso, eu me arrependo, porque fui longe demais", disse De Roon, que muito provavelmente já estará na lista de relacionados na noite de segunda-feira para o duelo fora de casa contra o Lecce (18h30).

No sábado à noite, justamente a Atalanta será a visitante, e esse duelo também será um encontro especial, além de De Roon, para o técnico Gian Piero Gasperini, que comandou com sucesso o clube de Bérgamo por nove anos antes de se transferir para a Roma em meados de 2025.







