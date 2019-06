Marta volta e será titular do Brasil contra a Austrália na Copa do Mundo

Técnico Vadão comunicou a decisão às jogadoras na manhã desta quinta; Bia Zaneratto deixa o time para o retorno da craque

O técnico Vadão definiu nesta quinta (13) que Marta vai ser titular da no jogo contra a Austrália pela Copa do Mundo. A partida começa às 13h no horário de Brasília.

Segundo o GloboEsporte, o treinador comunicou a decisão às jogadoras na manhã de hoje. Ela deve entrar no lugar de Bia Zaneratto.

Era esperado que Marta voltasse hoje, mas não se sabia se ela começaria o jogo no campo ou no banco.

A atacante sofreu uma lesão muscular no dia 25 de maio e estava em tratamento intenso desde então. Ela não atuou na vitória de 3 a 0 sobre a Jamaica na estreia do Brasil no torneio.