Marta sofre lesão e é desconvocada da seleção brasileira para torneio amistoso

Marta é cortada da seleção em estreia de Pia como treinadora do Brasil; comissão técnica não definiu se convocará alguém para o lugar da camisa 10

Pia Sundhage não poderá contar com a Rainha Marta no elenco para o primeiro jogo como técnica da seleção brasileira. A camisa 10 do foi cortada do time nesta segunda-feira (26), por conta de uma lesão na coxa esquerda.

Após exames realizados no , atual time da jogadora, o clube dos informou à CBF que a atleta sofreu uma contusão muscular de grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda.

(Foto: Getty Images)

Sem Marta que agora foi cortada dos dois primeiros dois jogos da seleção feminina sob o comando de Pia em torneio amistoso na cidade de , a comissão técnica do Brasil ainda não informou se convocará alguém para o lugar da seis vezes eleita melhor do mundo.

O Brasil enfrenta a , na próxima quinta-feira (29), às 21h30 (Brasília), no Pacaembu. e disputam a outra semifinal. Quem vencer as respectivas partidas se encontram na final, já os perdedores na disputa de terceiro lugar.