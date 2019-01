Marta se emociona ao falar de legado e se põe na mesma posição que Messi

Marta se prepara para o quinto Mundial com a Seleção e se emociona ao comentar sobre o legado conquistado

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta segunda-feira (21), na Granja Comary, Marta se emocionou ao comentar sobre o legado no futebol feminino nos dias atuais. A Rainha do futebol, como é chamada pelos fãs, ainda aproveitou o momento para fazer comparações com Lionel Messi.

A brasileira supera o argentino quando se trata do Prêmio de Melhor Atleta do Mundo, eleita seis vezes a melhor jogadora do Mundo, Marta soma uma estatueta a frente de Messi. Já quando se trata de títulos em Copas do Mundo, ambos ainda não levantaram o troféu da principal competição do futebol.

Questionada se o Mundial poderá interferir em sua carreira profissional, como “o campeonato nunca conquistado”, Marta respondeu com bom humor: “Mas o Messi não entrou na história do futebol? Pelo que me lembro, não conquistou Copa do Mundo. Isso é do brasileiro, cobra muito. Principalmente no futebol. Tem que entrar para ganhar, não pode entrar para competir”.

“Em várias competições, sentia que a gente era melhor e não ganhamos. E não é por que não ganhou que não deixa seu nome na história. Não considero que marquei, trabalho para que o futebol feminino permaneça vivo e constante”, disse.



(Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Principal jogadora da Seleção Brasileira Feminina, Marta prefere atribuir o crescimento da modalidade às companheiras profissão. Emocionada com as mudanças ao longo dos anos, destacou: “A gente trabalha para ganhar títulos, algo nítido, oportunidades. Mas voltar aqui na Granja e ver como tudo mudou. Ver que realmente nossa modalidade está crescendo porque a Formiga há 25 anos começou, pela Pretinha, há 30 anos. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Para nós que estamos voltadas para essa luta, isso é muito melhor que um título”.

Em preparação para a Copa do Mundo que será disputada em junho, na França, Marta demonstrou confiança no torneio, porém descartou qualquer obsessão em torno do Mundial.

“A Copa é um objetivo. A gente tem essa oportunidade. Vejo como oportunidade, não necessidade. Isso não existe na minha cabeça. Trabalhamos para conquistar objetivos. Se tiver que ser, vai ser. Se não, também não tira o mérito de toda uma história”, explicou.

O Brasil faz parte do Grupo C, ao lado de Austrália, Itália e Jamaica. Aos 32 anos, será o quinto mundial de Marta com a Seleção.