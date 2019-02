Marta não vai parar! Post misterioso era só ação para série de Netflix

Jogadora participou da divulgação da série The Umbrella Academy, produzida pela plataforma de streaming

Marta provocou alarde no mundo do futebol por conta de postagem feita no Instagram em tom enigmático, o que levou fãs a acreditarem na possibilidade de que a atacante pretendia se aposentar.

No entanto os rumores foram desmentidos na manhã desta quarta-feira (20) com a revelação de que, na verdade, a publicação se tratava de uma parceria feita com o serviço de streaming Netflix.

Cada irmão de #TheUmbrellaAcademy tem um número e uma habilidade extraordinária. O que eles não esperavam é que a Marta, esse ícone sem defeitos, seria a número 10 dessa família superpoderosa. Valeu, rainha! pic.twitter.com/9ggx9BJIwq — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) February 20, 2019

A ação está ligada à divulgação da série The Umbrella Academy, produzida pela plataforma e lançada oficialmente no dia 15 deste mês. Ela seria uma das pessoas da família composta por irmãos com poderes especiais e, neste caso, é a décima irmã, em alusão ao número que costuma usar no futebol, que seria o seu dom.

A jogadora do Orlando Pride segue em preparação com a Seleção Brasileira, que disputará a Copa do Mundo, na França, a partir de junho deste ano.