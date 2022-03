Marta lesionada: qual foi o problema sofrido pela craque da seleção brasileira?

A estrela da seleção brasileira e do Orlando Pride, Marta, anunciou nesta segunda-feira, 28 de março, em suas redes sociais, que precisará realizar uma cirurgia depois de sofrer uma lesão no ligamento do joelho atuando por seu clube, nos Estados Unidos.

Dessa forma, a lesão significa que ela não estará disponível para disputar a Copa América com a seleção brasileira, já que precisará fazer uma cirurgia antes de se concentrar na recuperação da lesão.

Apesar de não especificar uma data para retorno, Marta permaneceu otimista quanto sua recuperação e insistiu que está grata pelo apoio dos torcedores.

"Pessoal, estou passando aqui para informar que no nosso jogo de sábado eu sofri uma lesão no ligamento do joelho e precisarei de cirurgia. Infelizmente ficarei fora dos gramados por um tempo."

"Este será mais um capítulo na minha caminhada e tenho certeza que sairei mais forte!! Agora é focar na minha recuperação para voltar a fazer o que mais amo, representando meu país, meu povo e meu time. Obrigada a todos pelo apoio de sempre", disse Marta.

A lesão aconteceu durante a derrota por 1 a 0 do Orlando Pride, time de Marta, contra o North Carolina Courage. A brasileira sofreu o trauma após saltar e cair de mal jeito ainda no primeiro tempo da partida.

A atacante tentou voltar ao campo, mas não demorou muito para que ela fosse substituída. Agora, conforme o ge divulgou, Marta deve ficar fora dos gramados por, pelo menos, seis meses por conta da recuperação da cirurgia e, com isso, ela ficaria de fora da Copa América, que acontece em julho.