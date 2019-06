Marta dedica vitória do Brasil na Copa do Mundo às mulheres

A artilheira quebrou um novo recorde na partida contra a Itália e dedicou o seu trabalho em entrevista emocionada

Marta é o nome dela. Dezessete gols em Copas do Mundo, um recorde mundial que superou o alemão Klose, com 16 gols. Após a partida desta terça-feira, a vitória de 1 a 0 sobre a , a atacante deu entrevista na beira do gramado e dedicou o seu trabalho e a vitória brasileira às mulheres.

Quer assistir jogos ao vivo e de onde quiser? Assine o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

"Quebrar recordes é algo que acontece naturalmente quando você se dedica, faz um trabalho com amor, então eu dedico isso às mulheres. A gente representa todas elas e busca fazer o nosso melhor sempre. Agora é pensar no próximo adversário. Vai ser uma 'pedreira', mas nós somos o e temos que estar preparadas para tudo", declarou a camisa 10, com os olhos marejados.



(Foto: Getty)

Mais uma vez, Marta utilizou as chuteiras pretas com o símbolo da luta pela igualdade de gênero, e beijou uma delas durante a sua comemoração do gol. A atacante marcou seu sétimo tento de pênalti na história dos Mundiais. Foi substituída aos 38 minutos do segundo tempo, dando lugar à Luana.

Nas oitavas de final, o Brasil tem chances de encarar as anfitriãs francesas ou a seleção alemã. A definição de classificação no Grupo C foi feita por meio do saldo de gols, uma vez que e Itália também terminaram com seis pontos na tabela.

Veja a classificação do Grupo C após os confrontos desta terça-feira:

Itália - 6 pts

Austrália - 6 pts

Brasil - 6 pts (melhor entre os terceiros lugares)

- 0 pts