Marselha proíbe uso camisas do PSG no dia da final da Liga dos Campeões

Depois de confusões no dia da semifinal, a prefeitura vai publicar um decreto que restringe manifestações de apoio ao time de Paris

Depois de confrontos com torcedores do Olympique na terça-feira, a prefeitura de proibiu o uso de uniformes ou quaisquer itens que remetam ao no domingo, dia da grande final da Liga dos Campeões, em que os frances vão disputar o título com o de Munique.

No dia da primeira semifinal da Champions, a partida entre PSG e RB Leipzig, que deu vaga aos francês na final, torcedores do foram às ruas para tentar impedir que estabelecimentos públicos exigissem à partida. Eles entoaram canções hostis, além de provocar os rivais da , que revidaram. Com isso, começaram confusões violentas e brigas com agressões físicas, e alguma pessoas acabaram sendo detidas pelas autoridades.

Para que o cenário não se repita no dia da final da competição, a prefeitura de Bouches-du-Rhône tomou algumas medidas, segundo o Le Parisien. Foi assinado um decreto proibindo o uso de camisas do PSG, bem como roupas com as cores do clube de Paris e qualquer item que remeta ao time. Qualquer caso de perturbação da ordem pública por conta do jogo decisivo também está proibida.

"Não proibimos que as pessoas vejam o jogo, mas tudo o que dê a entender que é um torcedor do PSG", disseram as autoridades. Além das restrições, o número de polícias nas ruas de Marselha estará redobrado.

Enquanto isso, na capital francesa, o PSG pretende dar a 5 mil torcedores uma experiência de viver a primeira final de Champions do clube dentro de um estádio, mesmo que em Lisboa, onde a partida vai acontecer, não seja permitida a presença nas arquibancadas. Em Paris, com as medidas restritivas em relação à pandemia já mais amenas, o time vai realizar o evento em sua casa, o Parque dos Príncipes.

O jogo da final será no domingo (23), às 16h (de Brasília). O PSG está em busca de seu primeiro título para fechar uma temporada perfeita e o Bayern de Munique de seu sexto na competição.