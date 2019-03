Marseille encontra PSG e pode tirar onda: ainda é o único francês campeão da Champions

Apesar dos 30 pontos de distância existente entre os dois lados nesta Ligue 1, os torcedores do OM seguem com o orgulho intacto

e Olympique de Marseille se enfrentam neste domingo (17), em jogo válido pela que terá transmissão AO VIVO e DE GRAÇA pelo DAZN (YouTube e Facebook) e aqui na Goal . Será também o encontro do time francês que mais deseja conquistar a sua primeira contra o que levantou exatamente a primeira.

A primeira considerando a versão moderna da principal competição europeia, em 1992-92. Naquela temporada, já com a musiquinha que hoje todos conhecemos de cor, o Marseille chegou ao ponto alto de um projeto tão audacioso quanto o do atual, guardando as devidas proporções de cada tempo, mas que terminou de uma forma inimaginável até para os mais pessimistas dos torcedores.

Investimento milionário

Jean-Pierre Papin com o OM em 1992, em 1993 ele estava justamente no (Foto: Getty Images)

Tudo começou em 1986, quando o bilionário Bernard Tapie assumiu a presidência do clube localizado na cidade mais antiga da . No final daquele ano, o PSG conquistava apenas o seu primeiro título na Ligue 1. O Marseille somava quatro, mas até 1993 levantaria outros cinco. Tamanho era o poder do empresário, que ele chegou a ser, ao mesmo tempo, dono da Adidas – que obviamente estampava a sua marca na camisa do clube.

Principal clube francês, o Marseille tornou-se figura comum na Copa dos Campeões da Europa. Em 1991, a equipe conseguiu chegar à final – inclusive eliminando o bicampeão em título Milan – contra o . Mas após o empate sem gols, os franceses sucumbiram à surpresa sérvia nos pênaltis.

Comemoração e ressaca

Comemoração dias antes da grande reviravolta (Foto: Getty Images)

Duas temporadas depois, a Champions League entrava repaginando a histórica competição. Marseille e Milan eram os favoritos ao títulos e não decepcionaram ao chegar na decisão que seria realizada em Munique. A equipe do goleiro Fabien Barthez, do zagueiro Marcel Desaily, Didier Deschamps, Abedi Pelé e Rudi Voller levou a melhor sobre os italianos no detalhe, quando o defensor Basile Boli subiu para completar de cabeça o cruzamento de Pelé e garantir, com aquele único gol, o título. A festa tomou conta das ruas na cidade costeira ao Mediterrâneo, mas a ressaca foi dura.

Uma semana após o título, o fisco francês acusou dirigentes de terem comprado um jogo contra o modesto Valenciennes, para garantir que os atletas do Marseille conseguissem estrar em campo descansados na decisão contra o Milan. No final das contas, Tapie foi preso e o Marseille foi punido com o rebaixamento. A conquista europeia foi mantida, uma vez que não houve irregularidade dentro do torneio continental, mas o Olympique não pôde representar a Europa no Mundial contra o – que bateria o Milan.

PSG, mais um ano de frustração na Champions League (Foto: Getty Images)

Desde então, nenhum clube francês conseguiu igualar o feito do Marseille na Champions. O mais próximo foi o , em 2004, na final perdida para o . Neste domingo (17), o PSG entra em campo com favoritismo e a 30 pontos do Olympique. Está a detalhes de conquistar o título francês de forma antecipada, mas cabisbaixo pela eliminação nas oitavas de final da Champions League para o . Exatamente por isso, apesar da distância existente hoje entre os lados, os torcedores do OM ainda podem tirar a sua onda contra os parisienses.