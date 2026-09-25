Marroquinos estão totalmente de acordo sobre a estreia do jogador do Ajax Ouazane

Abdellah Ouazane causou impacto imediato na noite de sexta-feira em sua estreia pela seleção nacional de Marrocos. O meio-campista de 17 anos do Ajax entrou em campo aos 31 minutos do segundo tempo contra o Gabão e participou, com uma pré-assistência, do gol de Soufiane Rahimi para o 2 a 0.

Ouazane substituiu Azzedine Ounahi e precisou de pouco tempo para se destacar. Na reta final, ele acionou Bilal El Khannouss pela esquerda, e o meio-campista rolou a bola para Rahimi, com Marrocos definindo de vez a partida.

Nas redes sociais, as reações à atuação de Ouazane são praticamente unânimes e positivas. Principalmente sua parceria com El Khannouss tem provocado muita empolgação entre os torcedores marroquinos. “Precisamos realmente falar sobre El Khannouss e Ouazane, porque isso é forte demais”, escreveu um torcedor.

Outro fã também espera muito da dupla. “A conexão entre El Khannouss e Ouazane vai ficar muito perigosa”, diz a mensagem. Outro reagiu com entusiasmo ao lance do segundo gol: “Ouazane para El Khannouss, El Khannouss para Rahimi. Que jogada.”

Individualmente, o jogador do Ajax também vem recebendo muitos elogios. “Ouazane é um craque”, escreveu um torcedor, enquanto outro afirmou: “Ouazane é realmente algo especial.” A mensagem “Abdellah Ouazane, guardem esse nome” também apareceu.

Alguns torcedores querem até ver Ouazane já como titular no próximo jogo da seleção. “Ouazane deveria ser titular”, escreveu um fã, enquanto outro disse: “El Khannouss e Ouazane precisam começar como titulares contra Lesoto.”

De qualquer forma, as expectativas em torno do meio-campista são altíssimas. “No futuro, Ouazane pode se tornar uma versão melhorada e mais eficiente de Ounahi”, previu um torcedor. Outro foi ainda mais longe e acredita que Ouazane, Ayyoub Bouaddi e Saad El Maamar podem se transformar em três dos melhores jogadores marroquinos de todos os tempos.