Marrocos x Haiti – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - C Atlanta Stadium

A partida entre Marrocos e Haiti terá início no dia 24 de junho de 2026, às 18h (EST) e às 22h (GMT).

Previsão da partida

O Marrocos pode garantir a classificação mesmo com uma derrota nesta partida, desde que o Brasil vença a Escócia no outro confronto da terceira rodada. Os norte-africanos têm se mostrado sólidos, embora sem brilho, empatando em 1 a 1 com os brasileiros e, em seguida, vencendo a Escócia por 1 a 0 por uma diferença mínima, graças a um gol no início da partida do atacante do PSV, Ismael Saibari, que também marcou contra o Brasil. A aventura do Haiti chegará ao fim após esta partida, mas que jornada histórica tem sido: sua primeira participação no torneio desde 1974. Apenas a Nova Zelândia tem uma classificação na FIFA inferior à do Haiti, que ocupa a 83ª posição. A seleção se saiu de forma magnífica no grande palco, um revigorante ânimo muito necessário para uma nação em dificuldades.

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Principais jogadores e técnico de Marrocos

Marrocos entra no torneio sob a nova liderança tática de Mohamed Ouahbi, que foi promovido rapidamente ao cargo de técnico da seleção principal após seu sucesso espetacular ao conduzir a seleção sub-20 ao título mundial em 2025. Ouahbi não tem nenhuma preocupação com lesões graves após a vitória por 2 a 1 sobre o Kosovo em um jogo de preparação, o que lhe permite escalar um time titular experiente e altamente sincronizado, construído sobre bases já conhecidas.

A grande novidade na seleção do elenco é a inclusão dos jovens pupilos de Ouahbi na seleção sub-20, Othmane Maamma e Yassir Zabiri, embora se espere que ambos tragam energia dinâmica saindo do banco. O lateral-direito de classe mundial do Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, continua sendo o pilar estrutural indiscutível da equipe, com quem se conta fortemente para ancorar o bloco defensivo e, ao mesmo tempo, conduzir as jogadas de ataque pelas laterais de Marrocos.

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Principais jogadores e técnico do Haiti

Os principais jogadores do Haiti são Johny Placide, seu veterano e pilar da defesa; o dinâmico meio-campista Jean-Ricner Bellegarde, que foi um dos poucos destaques do Wolves — time rebaixado da Premier League — na última temporada; e a estrela do Sunderland, Wilson Isidor, que é a principal ameaça ofensiva da equipe graças à sua velocidade, movimentação e qualidade técnica. Fique de olho também no ponta de 24 anos nascido na França, Ruben Providence, um jogador com talento e habilidade nos confrontos individuais, que se formou no PSG e na Roma antes de se estabelecer na Holanda. Desde que assumiu o cargo em junho de 2024, o técnico do Haiti, Sébastien Migné, tem comandado uma notável recuperação do futebol do país. Migné nunca pisou no país devido à profunda instabilidade política, mas conseguiu incutir sentimentos de união, confiança e disciplina em seu elenco.

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Provável escalação do Marrocos

Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Provável escalação do Haiti

Placide; Arcus, Duverne, Ade, Delcroix, Experience; Casimir, Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot.

Seleção de 26 jogadores do Marrocos

Goleiros: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Forças Armadas Reais)

Defensores: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris St-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk), Marwane Saadane (Al-Fateh)

Meio-campistas: Samir El Mourabet (Estrasburgo), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Atacantes: Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Estrasburgo), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt), Amine Sbai (Angers)

Desistências: Nayef Aguerd (Marseille), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis).

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Seleção do Haiti com 26 jogadores

Goleiros: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz).

Defensores: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys de Berna).

Meio-campistas: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).

Atacantes: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros).

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Notícias das equipes e escalações

A seleção de Marrocos é comandada por Mohamed Ouahbi. Não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões para esta partida, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. Mais notícias sobre as equipes serão adicionadas próximo ao início da partida.

O Haiti é comandado pelo técnico Sébastien Migne. Assim como no caso do Marrocos, não há detalhes confirmados sobre lesões ou suspensões, e ainda não foi divulgada uma escalação provável. Atualizações serão publicadas assim que estiverem disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Marrocos chega a Atlanta com um bom histórico recente: três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota. Seu resultado mais recente foi um empate em 1 a 1 com o Brasil na estreia na Copa do Mundo, em 13 de junho, um ponto conquistado com muito esforço graças à resiliência defensiva. Antes disso, empatou em 1 a 1 com a Noruega em um amistoso, seguindo-se vitórias por 4 a 0 sobre Madagascar, 5 a 0 sobre o Burundi e 2 a 1 sobre o Paraguai. Nessas cinco partidas, o Marrocos marcou 14 gols e sofreu apenas dois.

Os últimos cinco resultados do Haiti apresentam um quadro mais misto. Sua partida mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para a Escócia na estreia na Copa do Mundo, em 14 de junho. Antes disso, perdeu por 2 a 1 para o Peru em um amistoso, antes de vencer a Nova Zelândia por 4 a 0 — seu resultado de destaque entre as cinco partidas. Um empate em 1 a 1 com a Islândia e uma derrota por 0 a 1 para a Tunísia completam a sequência, deixando a equipe de Migne com uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas.

Histórico de confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos entre Marrocos e Haiti disponíveis no conjunto de dados atual. Não foram fornecidos registros históricos oficiais para este confronto, e nenhum encontro anterior entre as duas seleções está registrado aqui.

Classificação

No Grupo C, o Marrocos ocupa atualmente a segunda posição e o Haiti a terceira, após a rodada de estreia.