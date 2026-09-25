A seleção do Marrocos iniciou sua trajetória nas eliminatórias da Copa Africana de Nações com uma vitória merecida sobre o Gabão por dois gols a zero, em uma partida na qual Marrocos impôs clara superioridade por longos períodos, antes de decidir o confronto com o segundo gol nos minutos finais, começando as eliminatórias de forma ideal.

A seleção marroquina dominou as ações do jogo desde o início, aproveitando a posse de bola e a pressão ofensiva, e Azzedine Ounahi foi uma das principais fontes de perigo, depois de desperdiçar mais de uma oportunidade nos primeiros minutos, antes de uma de suas finalizações acertar o travessão aos 27 minutos.

A pressão marroquina continuou até que Noussair Mazraoui conseguiu decifrar a defesa gabonesa aos 36 minutos, depois de arrancar individualmente dentro da área de perigo e se livrar da marcação antes de disparar um forte chute de fora da área que balançou as redes do goleiro Amonome, dando a vantagem à seleção de seu país.

O Marrocos quase ampliou sua vantagem antes do fim do primeiro tempo, depois que Abde Ezzalzouli enviou um cruzamento preciso para El Aynaoui, que não aproveitou a oportunidade como deveria, encerrando o primeiro tempo com a vantagem de Marrocos por um gol a zero.

No segundo tempo, a seleção marroquina continuou ameaçando o gol do Gabão, e o goleiro Amonome brilhou ao defender um forte chute de Nayef Aguerd, enquanto seus companheiros seguiam em busca do segundo gol.

Por outro lado, a seleção gabonesa começou a se mostrar mais perigosa com o passar do tempo, especialmente por meio de Bouanga, que foi uma fonte constante de incômodo para a defesa marroquina.

Yassine Bounou defendeu duas tentativas perigosas de Bouanga aos 57 e 77 minutos, preservando a vantagem da seleção de seu país, antes de o Marrocos desferir o golpe final aos 84 minutos.

O segundo gol saiu pelos pés de Soufiane Rahimi, que aproveitou um cruzamento preciso de Bilal El Khannous para colocar a bola nas redes e confirmar a conquista dos três pontos por parte do Marrocos.