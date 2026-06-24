Marrocos repete o feito histórico da Camarões... e Hakimi alcança uma conquista especial

O confronto entre Marrocos e Haiti, disputado na madrugada desta quinta-feira, na terceira e última rodada da disputa do Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026, marcou uma série de recordes históricos para o futebol marroquino, tanto para a seleção quanto para alguns de seus astros.

A seleção marroquina entrou em campo prestes a alcançar um marco continental notável, após elevar seu total para 26 partidas na história de suas participações na Copa do Mundo, igualando assim o recorde registrado pela Camarões como a seleção africana com mais partidas disputadas na competição, de acordo com as estatísticas da rede francesa “Stats Foot”.

Esse número reflete a crescente projeção dos Leões do Atlante no cenário mundial, especialmente após a forte atuação da seleção nas últimas edições do torneio.

No âmbito individual, Achraf Hakimi continuou a consolidar seu lugar entre as lendas do futebol marroquino, ao se tornar o jogador com mais partidas pela seleção em grandes competições, ao disputar sua 31ª partida entre a Copa do Mundo e a Copa Africana das Nações somadas.

Com isso, o capitão da seleção marroquina superou o recorde anterior, que dividia com Youssef En-Nesyri, autor de 30 partidas nas duas competições.

Além disso, o astro do Paris Saint-Germain continuou se aproximando do topo da lista dos jogadores com mais partidas pela seleção marroquina ao longo da história, após elevar seu total para 99 partidas internacionais, ficando a apenas uma partida de atingir a marca de cem.

Noureddine El Nibit lidera a lista histórica com 115 partidas internacionais, seguido por Hakimi com 99, depois por Ahmed Feras com 94 e Yassine Bounou com 93, enquanto Youssef En-Nesyri ocupa o quinto lugar com 92 partidas.

A partida também marcou um novo feito para Sofiane Amrabat, que se tornou o segundo jogador marroquino a disputar três edições da Copa do Mundo, depois de Hakimi.

Amrabat entrou em campo contra o Haiti pela primeira vez nesta edição, após ter ficado de fora das partidas contra o Brasil e a Escócia.

Amrabat e Hakimi disputaram o torneio pela terceira vez em suas carreiras, após terem participado das edições de 2018, 2022 e 2026.