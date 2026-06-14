A seleção marroquina alcançou uma série de recordes ao empatar com o Brasil por 1 a 1, na noite de sábado, horário da costa leste dos Estados Unidos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Ismail Saibari abriu o placar para a seleção marroquina aos 21 minutos, tornando o Marrocos a primeira seleção não europeia a conseguir marcar contra o Brasil em uma partida de estreia da Seleção na história de suas participações na Copa do Mundo.
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Além disso, o empate garantiu à seleção marroquina seu primeiro ponto contra uma seleção sul-americana na história de suas participações na Copa do Mundo, segundo a rede francesa “stats foot”.
No que diz respeito aos gols, o Marrocos continuou se aproximando da liderança entre as seleções africanas que mais marcaram gols na Copa do Mundo, depois de elevar seu saldo para 21 gols, ocupando o terceiro lugar atrás da Nigéria, com 23 gols, e da Camarões, que marcou 22 gols.
Ismail El-Sibari abriu o placar para os Leões do Atlas, em um lance de um contra um com o goleiro Alisson Becker, aos 21 minutos, antes de Vinícius Júnior empatar para a Seleção com um belo chute após uma penetração na área, aos 32 minutos.
Marrocos e Brasil disputam o Grupo C, que também registrou a vitória da Escócia sobre o Haiti (1 a 0), na manhã deste domingo, horário de Greenwich.
O Brasil sonha com seu sexto título na Copa do Mundo, enquanto o Marrocos alcançou sua maior conquista na competição na última edição (Qatar 2022), quando ficou em quarto lugar pela primeira vez na história das seleções árabes e africanas.