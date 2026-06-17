Em uma medida que reflete a continuidade da estratégia ambiciosa da Federação Marroquina de Futebol, os dirigentes da federação concluíram os trâmites de naturalização do jovem jogador Nassim Al-Hirmaz, um dos maiores talentos em ascensão da academia do Feyenoord, da Holanda, para que ele esteja apto a representar a seleção dos Leões do Atlas.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, esse reforço chega em um momento privilegiado, já que os “Leões do Atlas” continuam a montar uma equipe competitiva e forte, mesmo durante sua participação na Copa do Mundo.

Nassim Al-Hormuz tem 19 anos e é considerado um dos ex-alunos de destaque da famosa academia do Feyenoord. Recentemente, o jogador renovou seu contrato com o clube holandês até o verão de 2028, em uma clara demonstração da confiança do clube em seu enorme potencial.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou oficialmente a conclusão dos trâmites de naturalização, abrindo caminho para que Al-Hormuz se junte à seleção marroquina no futuro próximo.

Essa transação não ocorre isoladamente de um contexto mais amplo; há anos, o Marrocos vem adotando uma política bem planejada que combina talentos locais com jogadores de origem marroquina que vivem no exterior. Após seu desempenho histórico na Copa do Mundo de 2022, quando chegou às semifinais, os “Leões do Atlas” buscam repetir ou superar essa conquista na edição atual.

A seleção marroquina neste torneio é a que conta com o maior número de jogadores nascidos fora do Marrocos em comparação com as demais seleções participantes, o que reflete o sucesso da estratégia iniciada por jogadores de destaque que optaram por representar seu país natal, como o ex-meio-campista ofensivo do Real Madrid.

Nassim Al-Hirmaz se destaca por suas habilidades técnicas de alto nível e capacidade de atuar no meio-campo ofensivo, e impressionou a comissão técnica do Feyenoord com seu desempenho excepcional nas categorias de base; o clube holandês espera promovê-lo ao time principal na próxima temporada, enquanto o jovem jogador optou por se juntar ao projeto dos “Leões do Atlante”, que se tornou um destino atraente para talentos ambiciosos de várias partes do mundo.

Com essa nova contratação, o Marrocos continua reforçando suas fileiras com jovens talentos capazes de oferecer soluções ofensivas e técnicas, em um esforço claro para permanecer entre a elite mundial nos próximos anos.