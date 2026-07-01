Marrocos e Quênia aguardam... O Barcelona fecha acordo oficial para um terceiro amistoso

O Barcelona concordou em disputar um terceiro amistoso durante a pré-temporada, na qual defenderá o título da La Liga.

A equipe principal do Barcelona retornará aos treinos no dia 13 de julho, no Complexo Esportivo Juan Gamper, onde passará pelos exames médicos de rotina.

Em seguida, a equipe passará uma semana treinando antes de viajar para a Inglaterra para o seu campo de treinamento de pré-temporada no Centro de Treinamento de St. George’s Park, no período de 27 de julho a 3 de agosto.

O clube aguarda notícias sobre a participação de seus jogadores da seleção nacional na Copa do Mundo e, ao mesmo tempo, finaliza a elaboração do calendário de amistosos em preparação para a nova temporada.

Os primeiros jogos amistosos confirmados do Barcelona serão contra o “Europa”, da Espanha, em 24 de julho, no Estádio da Cidade Esportiva, e contra o Birmingham City, em 31 de julho, no Estádio de St. Andrews.

Enquanto o clube aguarda mais detalhes, o jornal “Mundo Deportivo” informou que o Barcelona também disputará outro amistoso contra o Udinese, no dia 8 de agosto, na Itália.

Esse confronto com o time italiano já vinha sendo cogitado há algum tempo e agora foi confirmado.

Vale ressaltar que o Barcelona recebeu propostas para disputar dois jogos amistosos em Rabat (Marrocos) e Nairóbi (Quênia), os quais ainda não foram confirmados, enquanto se espera a realização de outro amistoso durante a pré-temporada na Inglaterra.

É provável que o Watford e o Stoke City sejam os principais adversários. Tudo isso sem esquecer que a Copa Juan Gamper está marcada para 19 de agosto, e o adversário ainda não foi definido.