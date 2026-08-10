A Copa Africana de Nações feminina, disputada atualmente no Marrocos até o dia 16 de agosto, vive uma reviravolta histórica sem precedentes após a eliminação da Nigéria, detentora de 10 títulos em 13 edições, o que garante a coroação de uma nova campeã na partida final marcada para o próximo domingo, na capital marroquina.

A Nigéria foi derrotada pelos Camarões (1 a 0) nas quartas de final, no estádio Larbi Zaouli, em Casablanca, na noite de domingo, um grande choque para o continente africano, especialmente porque a seleção das "Super Falcons" havia conquistado o título na última edição, em 2024.

Nigéria ameaçada de ficar fora do Mundial

O choque pode ser ainda mais duro para a Nigéria, que disputará as eliminatórias continentais para se classificar à Copa do Mundo de 2027, no Brasil, no próximo verão (24 de junho a 25 de julho).

E, se a seleção nigeriana fracassar em vencer essas eliminatórias, ficará ausente da Copa do Mundo pela primeira vez desde a estreia do torneio em 1991, o que representa um golpe duro para uma das mais fortes seleções do futebol feminino do continente.

Marrocos busca quebrar a maldição

A derrota da Nigéria pode abrir uma oportunidade propícia para que o Marrocos realize o sonho do primeiro título continental. Poucos meses após a emocionante partida final da Copa Africana de Nações masculina entre o Marrocos e Senegal, a seleção nacional feminina nunca havia tido uma chance tão clara de conquistar o título, após perder duas finais consecutivas, ambas em casa (2 a 1 para a África do Sul em 2022, e 3 a 2 para a Nigéria em 2024).

A equipe marroquina, comandada pelo técnico espanhol Jorge Vilda, ex-treinador das campeãs mundiais espanholas, apresenta um desempenho impressionante desde o início do torneio, especialmente na vitória sobre a África do Sul nas quartas de final (2 a 1), e sobre a Argélia (1 a 0) na fase de grupos.

Argélia faz história

A edição de 2026 é histórica para a seleção da Argélia, que se classificou para a semifinal do torneio pela primeira vez em sua história, garantindo ao mesmo tempo a vaga de classificação direta à Copa do Mundo de 2027.

São concedidas 4 vagas de classificação direta às seleções africanas classificadas à semifinal da Copa Africana de Nações, o que se aplica à Argélia, que demonstrou forte determinação desde sua primeira partida contra o Senegal (2 a 0), e especialmente contra a Costa do Marfim (2 a 1), em uma partida dramática que a última terminou com 10 jogadoras.

A grande surpresa

A seleção do Malawi, classificada em 135º lugar no ranking mundial da Fifa, escreveu o mais belo capítulo de sua história em sua primeira participação no torneio continental.

Após liderar o Grupo 3, a seleção das "Scorchers" se juntou à elite das seleções que alcançaram a semifinal em sua participação de estreia, depois de sua emocionante vitória sobre Gana (2 a 1). A seleção malauiana também garantiu uma das quatro vagas de classificação direta à Copa do Mundo de 2027.

De partida em partida, a seleção do Malawi conquistou surpresa atrás de surpresa, comandada pelas irmãs Tabitha (jogadora do Olympique Lyonnais, da França) e Temwa Chawinga, que marcaram juntas 6 gols dos nove da equipe, especialmente na vitória histórica sobre a Nigéria na primeira partida (3 a 2).

Semifinal histórica

Antes das partidas de semifinal marcadas para a próxima quarta-feira (Argélia contra Malawi às 19h, e Marrocos contra Camarões às 22h), é certo que a edição de 2026 verá a coroação de uma nova rainha do futebol feminino africano.