Logo após o primeiro intervalo para hidratação da partida da Copa do Mundo entre a Holanda e o Marrocos (placar no intervalo: 0 a 0), o jogo foi interrompido por alguns instantes. O meio-campista Azzedine Ounahi se chocou contra o zagueiro Jan Paul van Hecke. Nesse momento, seu cotovelo atingiu o rosto do jogador da Zéelandia.

O árbitro Wilton Sampaio, que já havia se destacado no primeiro tempo por falar demais com os jogadores, decidiu não tomar nenhuma providência em relação ao incidente.

O árbitro de vídeo também ignorou o momento, apesar dos gritos de Van Hecke.

O comentarista da NOS, Jeroen Grueter, foi imediatamente claro sobre essa suposta cotovelada e se surpreendeu com o fato de Sampaio não ter ido verificar.

No X, o jornalista Jeroen Kapteijns, do De Telegraaf, também se manifestou imediatamente. “Uma falta suja do número 8 do Marrocos, Ounahi, que dá uma cotovelada no rosto de Van Hecke, mas o árbitro brasileiro encobre o lance, marca uma falta, mas mantém os cartões no bolso.”

Kapteijns parece perceber uma tendência clara. “O VAR mais uma vez não interveio, como tem acontecido com frequência neste Mundial.” Pouco antes do intervalo, Van Hecke levou mais uma pancada na cabeça, desta vez por Noussair Mazraoui, de Leiderdorp.

Com isso, Van Hecke sofreu um ferimento grave na cabeça. O zagueiro do Tottenham Hotspur já recebeu os primeiros socorros e pode continuar jogando.