A seleção de Marrocos de futsal manteve sua hegemonia no continente africano, após ser coroada campeã da Copa Africana de Nações de 2026 pela quarta vez consecutiva, ao vencer Angola por 5 a 2 na partida final, disputada na capital Rabat.
Marrocos não se contentou apenas em manter o título, mas conquistou um feito histórico ao chegar à sua quarta taça, isolando-se na liderança das seleções mais vitoriosas da competição, superando o Egito, que conquistou os três primeiros títulos.
Gol incendeia a final, e a resposta marroquina foi rápida
A seleção marroquina esperou até os 17 minutos para quebrar a resistência de Angola, após Othmane El Idrissi disparar um forte chute pelo lado direito, que passou por um ângulo apertado ao lado do goleiro, incendiando as arquibancadas do Palácio dos Esportes do complexo Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat.
A partida contou com a presença de Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina de futebol, nas arquibancadas, para acompanhar a final.
Mas a alegria dos donos da casa não durou muito, já que Angola conseguiu empatar apenas um minuto depois, marcando o primeiro gol nas redes de Marrocos durante o torneio, antes de a seleção marroquina retomar rapidamente a vantagem.
O gol que colocou Marrocos à frente veio por meio de Youssef Jouad aos 19 minutos, depois de driblar o adversário e disparar um chute cruzado de longa distância que acabou nas redes, encerrando a seleção marroquina o primeiro tempo em vantagem por 2 a 1.
Marrocos ataca com força após o intervalo
A seleção marroquina entrou no segundo tempo com clara determinação de decidir o confronto, e não esperou muito para ampliar a diferença, depois de Idriss Raiss El Fenni marcar o terceiro gol aos 21 minutos com um chute de longa distância.
E com a final se aproximando do fim, Marrocos desferiu dois golpes adicionais em Angola, já que Ismaïl Amazal marcou o quarto gol aos 33 minutos, antes de Bilal Bakkali acrescentar o quinto gol aos 35 minutos, colocando a seleção marroquina em uma situação confortável antes do apito final.
Angola marcou um segundo gol aos 37 minutos, mas ele não alterou o destino do confronto, que terminou com a vitória de Marrocos por 5 a 2 e sua coroação com o título continental.
Marrocos isola-se no trono do futsal africano
Com esta conquista, a seleção marroquina elevou seu número para quatro títulos consecutivos, depois de vencer as edições de 2016, 2020 e 2024, antes de acrescentar o título de 2026 à sua galeria.
Marrocos também se tornou a seleção mais vitoriosa da Copa Africana de Nações de Futsal, superando o Egito, que conquistou os três primeiros títulos da história da competição nos anos de 1996, 2000 e 2004.
Com este feito, a seleção marroquina consolidou sua posição como a força mais destacada do futsal africano, após reunir a manutenção do título pela quarta vez consecutiva e o recorde isolado do maior número de conquistas.