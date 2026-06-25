Marrocos derrota o Haiti, em parte graças ao terceiro gol de Ismael Saibari na Copa do Mundo: grandes chances de um confronto com a seleção holandesa

Após uma partida bastante emocionante contra o Haiti, o Marrocos garantiu o segundo lugar no Grupo C, atrás do Brasil. Graças, em parte, ao terceiro gol de Ismael Saibari na Copa do Mundo, o placar ficou em 4 a 2 no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia. Se a Holanda terminar como líder do grupo, enfrentará o Marrocos no dia 30 de junho, às 03h00 da madrugada (horário da Holanda), na fase eliminatória.

O técnico Mohamed Ouahbi fez algumas alterações de vista para o restante do torneio, o que garantiu vagas no time titular para, entre outros, Anass Salah-Eddine e Sofyan Amrabat. Saibari começou na posição 10, atrás do atacante Ayoub El Kaabi.

Um desempenho defensivo medíocre de Salah-Eddine permitiu que o Haiti abrisse o placar aos dez minutos. O jogador canhoto calculou mal uma bola alta e, em seguida, não marcou com agressividade suficiente Jean-Kévin Duverne, que cruzou para Lenny Joseph e viu a bola entrar após desviar em Yassine Bounou: 0 a 1.

Marrocos partiu em busca do empate, que quase aconteceu tanto por meio de Achraf Hakimi quanto de El Kaabi, mas o goleiro Johny Placide impediu o empate com duas excelentes defesas reflexas. O 1 a 1 acabou surgindo pouco depois. Placide fez uma defesa fraca em um chute forte de Bilal El Khannouss e Hakimi aproveitou o rebote para marcar.

Poucos minutos antes do fim do tempo regulamentar do primeiro tempo, o Haiti voltou a assumir a liderança de forma inesperada. Duverne cruzou para Wilson Isidor, que, a cerca de dezoito metros, acertou o ângulo oposto com um chute sublime: 1 a 2.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o Marrocos finalmente empatou. Hakimi chegou à linha de fundo e recuou para Saibari, que avançava, e este, da entrada da área, chutou com precisão rasteira no canto inferior: 2 a 2. Mais uma vez, o terceiro gol na Copa do Mundo para o jogador do PSV, que na próxima temporada jogará pelo Bayern de Munique.

A falta de verdadeira tensão no grupo não resultou em um segundo tempo muito inspirador para o Marrocos, que frequentemente perdia a posse de bola de forma descuidada e criava poucas oportunidades na área de Placide. No entanto, o goleiro haitiano defendeu com habilidade um chute com efeito de El Khannouss.

Mesmo após o intervalo para hidratação, o segundo tempo continuou decepcionante, mas, no restante da partida, o Marrocos ainda conseguiria levar a melhor. Hakimi cobrou um escanteio na cabeça de Chadi Riad, que desviou de cabeça para Soufiane Rahimi. O atacante do Al-Ain chutou com habilidade, de costas para o gol: 3 a 2.

Nos acréscimos, os marroquinos ampliaram a vantagem para dois gols. Rahimi foi muito mais atento que seu marcador direto e manteve a bola dentro da área bem a tempo, antes que seu cruzamento na segunda trave fosse facilmente finalizado pelo agradecido reserva Gessime Yassine: 4 a 2.