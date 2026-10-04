Marrocos deixa escapar a vitória por causa de um belo gol de empate de jogador do Feyenoord que saiu do banco

Marrocos não conseguiu, na noite de domingo, superar Mali em amistoso. Os Leões do Atlas ficaram por muito tempo na frente graças a um pênalti convertido por Abde Ezzalzouli. Mas isso não foi suficiente para a vitória. O jogador do Feyenoord Gaoussou Diarra definiu o placar final em 1 a 1 no Estádio Ibn Batouta, em Tânger, a quinze minutos do fim.
Do lado de Marrocos, o técnico Mohamed Ouahbi escalou como titulares dois ex-destaques da Eredivisie: Anass Salah-Eddine e Ismael Saibari. Abdellah Ouazane e Oussama Targhalline começaram no banco, assim como as estrelas Brahim Díaz e o capitão Achraf Hakimi.
Marrocos demorou um pouco para entrar no jogo, mas enfim abriu o placar após pouco mais de meia hora com Ezzalzouli. O atacante do Real Betis foi derrubado pelo desatento Cheick Keita e converteu o pênalti na sequência, mandando para as redes ele mesmo, com a bola passando pela luva do goleiro Mamadou Samassa: 1 a 0.
Mali, onde Diarra começou no banco e o jogador do Ajax Yves Bissouma não estava em condições físicas suficientes para participar desta data Fifa, não conseguiu balançar a rede no primeiro tempo, apesar de alguns momentos perigosos de Mamadou Doumbia.
Marrocos também se fez presente, claro, embora as tentativas de Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss e Azzedine Ounahi, entre outros, não tenham sido precisas o suficiente para fazer Samassa buscar a bola no fundo da rede pela segunda vez.
Depois do intervalo, o placar ficou muito tempo inalterado, mas isso acabou mudando. Diarra, que entrou aos 65 minutos, empatou doze minutos depois. O ponta foi encontrado em uma cobrança de falta no segundo pau e finalizou alto e forte para marcar um belo gol: 1 a 1.
Escalação de Marrocos: Bounou; Maamar, Diop, Aguerd, Salah-Eddine; El Aynaoui, Ounahi, Bouaddi; El Khannouss, Saibari, Ezzalzouli.