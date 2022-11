Marrocos x Croácia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (23), pela primeira rodada do grupo F; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo voltar a disputar uma final, a Croácia enfrenta Marrocos na manhã desta quarta-feira (23), às 7h (de Brasília), no Al Bayt Stadium, pela primeira na rodada do Grupo F da Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do Fifa+, e da GloboPlay, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Ganhe bônus de até R$ 500 mais uma aposta grátis de R$ 20 na Betsson clicando aqui

As transmissões com suas devidas narrações e comentaristas ainda não foram confirmadas pelas emissoras.

Os marroquinos contam com nomes conhecidos no mundo do futebol, como Amrabat, Hakimi, En-Nesyri e Ziyech para tentar surpreender e se colocar como postulante à uma das vagas na próxima fase da Copa. O Marrocos não possui lesionados para este início de competição e vai a campo com o que tiver de melhor disponível.

Do outro lado, a Croácia terá pela frente o desafio de mostrar o porquê de ter sido a vice-campeã na edição anterior. Luka Modric e Kovacic devem ser os eleitos de Dalic para iniciarem no meio de campo. Já a dupla de ataque deve ser formada por Petkovic e Perisic.

Escalações

Escalação do provável do Marrocos: Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Escalação do provável do Croácia: Livakovic; Stanisic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Perisic.

Desfalques

Marrocos

Sem desfalques confirmados.

Croácia

Sem desfalques confirmados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

Para este jogo, a Croácia é favorita contra o Marrocos nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,12 na vitória croata, $ 3,25 no empate e $ 3,95 caso os marroquinos vençam.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,48 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,77 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se haverá gols em ambos os tempos, pagando-se $ 2,12 caso positivo, e $ 1,70 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

MARROCOS E CROÁCIA: PARTICIPAÇÕES EM COPAS

O Marrocos disputa a sua sétima Copa do Mundo (1970, 1986, 1994, 1998 e 2018), com melhor na campanha em 1986, quando foi o melhor de seu grupo e acabou ficando n 11ª posição.

Do outro lado, a Croácia vai para a sua sexta Copa do Mundo e teve o melhor desempenho na edição de 2018, quando foi vice-campeã.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 23 de novembro de 2022

• Horário: 7h (de Brasília)

• Local: Al Bayt Stadium, Al Khor - Qatar

• Arbitragem: Fernando Andrés Rapallini (árbitro), Juan Pablo Belatti e Diego Yamil Bonfá (assistentes) e Kevin Ortega (quarto árbitro)