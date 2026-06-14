Marrocos consegue um belo empate contra o Brasil graças à jogada espetacular de Ismael Saibari

Marrocos estreou-se na Copa do Mundo com um empate muito merecido contra o Brasil. Os africanos foram superiores no primeiro tempo e abriram o placar com um belíssimo chute por cima do goleiro de Ismael Saibari, jogador do PSV. Vinícius Júnior empatou para o Brasil, definindo o placar final em 1 a 1. Escócia e Haiti, os outros países do Grupo C, se enfrentam às 03h00.
Pelo Brasil, o técnico Carlo Ancelotti preferiu Igor Thiago a Matheus Cunha no ataque. O atacante do Brentford foi apoiado por Vinícius, Raphinha e Lucas Paquetá. Roger Ibañez atuou como lateral-direito após a desistência de Wesley França.
Pelo lado de Marrocos, Saibari começou como atacante. Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi e Brahim Díaz apoiaram a estrela da Eredivisie. Noussair Mazraoui (ex-Ajax) começou como lateral-esquerdo, já que o capitão Achraf Hakimi tem preferência pela lateral direita.
Após um início de jogo um tanto tranquilo, a primeira grande chance foi do Marrocos. Mazraoui avançou com excelência pela esquerda e cruzou para Neil El Aynaoui, cujo chute foi defendido com dificuldade. Hakimi chutou para fora minutos depois: o tom estava dado.
O Marrocos jogava com confiança, que só aumentou após uma série de passes particularmente desleixados na construção de jogadas do Brasil. No entanto, esses momentos não renderam grandes chances para a equipe do técnico Mohamed Ouahbi.
A primeira chance do Brasil foi logo uma grande oportunidade. Após sua arrancada pela esquerda, Vinícius fez um excelente passe para Thiago, que, livre na frente do gol, calculou mal o tempo de sua cabeçada. Com isso, a chance foi perdida, e isso custaria caro ao Brasil.
Pouco antes do intervalo, Díaz, que havia recuado, percebeu uma jogada de Saibari. O criativo jogador do Real Madrid avaliou perfeitamente o movimento e lançou Saibari, que escapou entre Marquinhos e Gabriel Magalhães e bateu Alisson com um belo chute por cima: 1 a 0.
A classe individual do Brasil levou o país a empatar rapidamente. Uma tabela entre Bruno Guimarães e Vinícius parecia, a princípio, não dar em nada. Vini, porém, passou facilmente por El Aynaoui e chutou com 101 km/h no canto oposto: 1 a 1.
Como Paquetá não conseguiu colocar força suficiente em seu chute de meia-volta pouco depois, as equipes foram para o intervalo com o placar em 1 a 1. No segundo tempo, o Brasil manteve a tendência de melhoria, embora a defesa de Marrocos, apesar de alguns momentos de perigo, estivesse pronta.
As equipes passaram a jogar de forma mais cautelosa, embora a ameaça nunca estivesse muito longe. Assim, Raphinha ficou um pouco aquém de marcar e Saibari, em posição de impedimento, soltou um belíssimo chute. Raphinha acertou melhor a bola a quinze minutos do fim, mas viu Yassine Bounou defender.
Nos últimos instantes da partida, o Brasil parecia ter mais energia do que o Marrocos, que começou a vacilar aqui e ali. No entanto, a bola não caiu mais a favor do Brasil, e Alisson defendeu mais uma vez um chute forte de El Aynaoui já nos acréscimos: 1 a 1.