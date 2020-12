Marquinhos projeta encerrar carreira no PSG, mas esbarra no próprio PSG

Zagueiro pensa em encerrar sua carreira em Paris, mas após as saídas de Thiago Silva e Cavani, sabe que sua condição de ídolo não lhe dará garantias

Marquinhos chegou ao na temporada 2013/14, com apenas 19 anos de idade. Ao longo do tempo, o jogador foi sendo preparado para substituir Thiago Silva e, agora, com a saída de seu ex-companheiro de equipe para o Chelsea, o zagueiro, que é capitão e cada vez mais líder do elenco, já projeta encerrar sua carreira em Paris. Mesmo assim, o plano pode acabar esbarrando em uma política do clube, usada na temporada passada com alguns ídolos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Após deixar o em 2012 com poucas partidas com a camisa Alvinegra, Marquinho afirmou algumas vezes que gostaria de retornar ao clube do Parque São Jorge para encerrar sua carreira. Porém, o brasileiro segue construindo com o tempo uma identificação cada vez maior com o PSG.

Mais times

Capitão absoluto desde a saída de Thiago Silva, o zagueiro se torna cada vez mais líder dentro do vestiário e mais importante para a equipe de modo geral, com atuações técnicas extremamente sólidas dentro de campo. Já com status de ídolo em Paris, Marquinhos pensa seriamente em encerrar sua carreira no clube francês, onde possui respeito, carinho e admiração de seus companheiros e torcedores.

“Me sinto bem, estou feliz com a importância que tenho este ano, dentro e fora de campo. O treinador sabe que pode confiar em mim e que farei o meu melhor para a equipe", destacou o camisa 5 em entrevista à Bein Sports.

Foto: Getty Images

"Espero [ficar em Paris por mais muitos anos]. Mas sabemos que as coisas podem mudar. Os anos passam, novos jogadores chegam. Existem grandes jogadores que queriam terminar a carreira aqui, mas coisas aconteceram e eles tiveram de partir", acrescentou.

A declaração de Marquinho faz referência à situação de dois grandes ídolos do clube na última temporada: Thiago Silva e Edinson Cavani.

Os jogadores chegaram ao PSG em 2012/13 e 2013/14, respectivamente, e participaram do processo de reconstrução do clube, que recebeu uma enorme injeção de dinheiro de Nasser Al-Khelaïfi. Depois de muitos anos e títulos conquistados, os sul-americanos também se tornaram estrelas da equipe e tinham o mesmo pensamento de Marquinhos, de provavelmente encerrar a carreira no Paris.

Foto: Getty/Goal

Contudo, a postura da diretoria na temporada passada deixou clara qual é a visão do clube sobre essa situação. Mesmo com grande importância na história do Paris, Thiago Silva e Cavani, já em idade avançada - 36 e 33 anos, respectivamente -, não tiveram seus contratos renovados e tiveram de deixar a equipe, mesmo na condição de ídolos do clube.

Com isso, o brasileiro se transferiu ao Chelsea, enquanto o uruguaio seguiu para o Manchester United, ambos do futebol inglês.

Portanto, Marquinhos sabe que apesar de pensar em encerrar sua carreira no Paris, sua condição de ídolo não é uma garantia de que isso realmente possa acontecer. Mesmo assim, ele segue projetando um vínculo com o clube pelo restante de sua vida.

"Quero ficar aqui o maior tempo possível. Estou feliz, minha família também. Meus filhos nasceram aqui. Entre Marquinhos e Paris existe um grande vínculo para a vida toda", completou.

Enquanto isso, ele segue escrevendo seu nome na história do PSG e buscando o tão sonhado título de Liga dos Campeões - que quase veio na temporada passada -, algo que realmente pode colocá-lo entre os maiores jogadores da história do clube e, quem sabe, garantir sua permanência no Paris até seus últimos dias como jogador.