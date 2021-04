Marquinhos faz a diferença no PSG, mas se irrita com falhas: 'tomamos gols imbecis'

O brasileiro fez outra grande partida, marcou novamente em um duelo eliminatório, mas viu a defesa dos parisienses desmoronar em dez minutos

Se o PSG for eliminado da Liga dos Campeões da Uefa na próxima terça-feira (4), certamente não será culpa de Marquinhos. O zagueiro fez mais uma partidaça no jogo de ida, marcou o gol dos donos da casa e impediu vários ataques do Manchester City. Mesmo assim, os parisienses vacilaram em momentos-chave e terminaram sendo derrotados por 2 a 1 em pleno Parc de Princes.

Precisando vencer para se classificar, o Paris Saint-Germain sabe que pode contar com o talento do defensor no ataque e na defesa: o brasileiro costuma aparecer nos momentos decisivos e vai fazendo grande temporada na Liga dos Campeões. Mas uma andorinha só não faz verão e o time vem sofrendo com sua defesa, especialmente com falhas individuais.

Contra o Manchester City, quem vacilou foi o seguro Keylor Navas, no primeiro gol, uma bola despretensiosa cruzada por Kevin De Bruyne que passou por toda a defesa e enganou o goleiro, em momento onde os ingleses não pareciam tão criativos. Pouco tempo depois, Gueye cometeu falta desnecessária e Kimpembe e Paredes abriram a barreira em chute de Mahrez. 2 a 1 e uma bom primeiro tempo do PSG desperdiçado. Ainda deu tempo de Gueye ser expulso por pisão criminoso em Gundogan e evitar qualquer chance de recuperação.

Questionado, Marquinhos chamou a atenção justamente para os dois gols que o time levou, em erros completamente "corrigíveis", e pediu mais atenção para o jogo de volta.

"Nós levamos dois gols muito imbecis, esses são os detalhes que podem te eliminar, isso é a Liga dos Campeões." justificou o zagueiro em entrevista concedida após a partida. "Você precisa ter mais atenção com esses detalhes e seguir concentrado quando é atacado."

Agora, o PSG precisa vencer por no mínimo dois gols de diferença para se classificar no tempo normal - por mais que o 3 a 2 também classifique o time, enquanto o 2 a 1 leve a decisão para a prorrogação e, eventualmente, pênaltis. Tarefa difícil, mas que recairá para um time que já provou que tem capacidade para bater os obstáculos mais complicados.

"Precisaremos de muita personalidade para o jogo de volta, temos que ter esperança, quem não acreditar, é melhor nem viajar. Nós teremos que ser guerreiros, fazer o que for necessário." pontuou Marquinhos. "Estamos muito perto, não podemos duvidar de nós mesmos. Claro, vamos melhorar no que erramos hoje, mas temos que ser fortes para virar o jogo. Você precisar acreditar e ser forte."

O PSG volta aos gramados pela Liga dos Campeões da Uefa nesta próxima terça-feira (4), às 16h (de Brasília), diante do mesmo Manchester City, dessa vez no Etihad Stadium.