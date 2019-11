Marquinhos fala em ser melhor do mundo e cogita se aposentar no PSG: "por que não?"

Zagueiro do PSG e da seleção brasileira, Marquinhos diz que "poderia facilmente passar o resto da carreira" no clube francês.

Dias antes do confronto com o pela fase de grupos da Liga dos Campeões, Marquinhos reforçou em entrevista à AFP o seu desejo de permanecer vestindo a camisa do por muito tempo e se mostrou confiante quanto a ser o melhor zagueiro do mundo.

"Ser o melhor zagueiro do mundo significa muito para mim, é um objetivo pessoal que também pode ajudar o time a alcançar os objetivos", disse o brasileiro que chegou ao clube parisiense aos 19 anos. Hoje com 25, Marquinhos é constantemente colocado na lista de melhores zagueiros do mundo.

"Com a temporada que Van Dijk fez no ano passado não há como, foi extraordinária em todos os detalhes, como Sergio Ramos fez durante várias temporadas e o Thiago Silva também em Paris. Ao fazer uma temporada muito boa, com regularidade em todas as partidas, é quando poderei me dizer melhor do mundo. Pra mim significa muito", afirmou o camisa 5 do PSG.

Questionado sobre se aposentar na equipe, Marquinhos foi enfático. "Sim, eu poderia facilmente fazer isso. Se tudo continuar indo na direção certa, se eu continuar me sentindo feliz aqui com o projeto, por que não?", concluiu.

Marquinhos e o PSG se preparam para enfrentar o Real Madrid pela segunda vez na fase de grupos a . Na primeira partida, a equipe de Paris superou o adversário por 3 a 0 jogando na , sem a presença de Neymar. O camisa 10 retorna para a segunda partida agora em Madri, nessa terça-feira (26).