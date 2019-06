Marquinhos avisa: "É muito difícil segurar um jogador como Neymar"

Jogador revela como foi o encontro com o atacante na concentração da Seleção Brasileira

Marquinhos, companheiro de Neymar no e na , falou sobre os rumores sobre a possível saída do atacante do clube parisiense e disse que é "muito difícil" segurar um jogador como o brasileiro.

Em entrevista ao L'Equipe, Marquinhos falou sobre o encontro com Neymar na concentração do , antes do jogo com o , pela terceira rodada da fase de grupos da .

"Não falamos de seu futuro. Imagino que já tenham muitas pessoas que falam com ele a respeito disso. É um amigo, então só queríamos saber se sentia melhor, da cabeça mas também fisicamente. Nos tranquilizou. Já pode mover o pé e pode mexer um pouco com a bola em casa. A princípio estava muito triste. Hoje está melhor e por isso nos alegramos em vê-lo", disse.

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Quando questionado sobre o futuro de Neymar, Marquinhos revelou que torce por sua permanência no PSG. "Espero que fique! Ele é importante. É difícil contratar um jogador assim para seu clube, mas também é difícil segurá-lo. Espero que continue conosco. Mas além do importante jogador que é, também é um amigo, uma pessoa que gosto muito. Realmente espero que fique", concluiu.

Neymar tem sido constantemente vinculado a um possível retorno ao . No entanto, o PSG não pretende facilitar a saída do jogador.