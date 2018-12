Marquinhos aponta favoritos na Champions League e se recusa a escolher adversário nas oitavas

O zagueiro brasileiro também revelou que a mudança de atitude no PSG, que resultou na classificação como primeiro de seu grupo

Atuando mais uma vez como volante, Marquinhos voltou a ser destaque do PSG e contribuiu com gol na goleada por 4 a 1 sobre o Estrela Vermelha, que garantiu a classificação dos franceses na primeira posição do disputado Grupo C da Champions League.

Finalizado o confronto, o brasileiro destacou a mudança de postura do PSG sob o comando de Thomas Tuchel e destacou Barcelona, Juventus, Liverpool e Manchester City como alguns dos favoritos ao título. Entretanto, garantiu que não há nada definido e se recusou a escolher um adversário de sua preferência para as oitavas de final.

“Foi um grande passo, mas tem muita coisa para acontecer”, disse em entrevista para o Esporte Interativo. “A gente vem aprendendo com nossos erros de outras temporadas, do começo desta temporada também. A gente tem um manager (treinador, Thomas Tuchel) que vem fazendo um grande trabalho, conversou com a gente em um momento em que a equipe precisava melhorar muitas coisas, quando os resultados não vinham e a postura da equipe não estava boa dentro de campo”.

“Os favoritos? A gente sabe que tem grandes equipes, com histórias muito grandes, times realmente muito fortes. A gente vê toda a história que têm Barcelona, Juventus, Liverpool também é muito complicado de se jogar, o Manchester City tem uma boa equipe também... então todos esses times com grande história que chegam são os grandes nomes para essa temporada”, completou.