Marquinhos agrada em início no Arsenal, mas futuro depende de desempenho

Revelado pelas divisões de base do São Paulo, atacante se destaca em início pelo Arsenal. Sequência, porém, depende de manutenção do bom futebol

Contratado por 3 milhões de euros (R$ 15,6 milhões) livres de impostos, Marquinhos surpreendeu e antecipou a previsão do Arsenal para a atual temporada, como soube a GOAL. No entanto, não tem futuro definido para a segunda metade da temporada.

O técnico Mikel Arteta aprovou o início do brasileiro, revelado pelas divisões de base do São Paulo. Ele acredita que o jogador tem superado as expectativas — a ideia inicial era que ele jogasse a partir de janeiro de 2023, mas o atleta já recebeu uma oportunidade na última semana.

Marquinhos foi utilizado diante do Zurich, da Suíça, pelo Grupo A da UEFA Europa League, e agradou. Na ocasião, o time inglês venceu por 2 a 1, com gol e assistência do atacante de 19 anos. Antes disso, ele ficou no banco de reservas diante de Fulham, Aston Villa e Manchester United, todos pela Premier League.

A previsão era que Marquinhos ficasse os seis primeiros meses de sua passagem no Emirates Stadium jogando pela segunda equipe. No entanto, o jogador agrada à comissão técnica e já aparece na lista de relacionados para alguns compromissos.

Um empréstimo a partir da próxima janela de transferências, em janeiro de 2023, é avaliado. O clube acredita que poderia ser uma forma de ganhar experiência. Contudo, reconhece que a situação depende do desempenho do jogador.

Marquinhos é tratado como uma joia nos bastidores do Emirates Stadium. O clube decidiu apostar em sua contratação depois de um início promissor com as cores do São Paulo. O atacante também despertou o interesse de outros clubes, mas preferiu acertar a ida para o time da capital britânica.