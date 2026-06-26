Marmoush fica de fora... Quatro mudanças na escalação prevista do Egito contra o Irã

A comissão técnica da seleção egípcia, liderada por Hossam Hassan, definiu a escalação com a qual a equipe enfrentará o Irã na Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia se prepara para enfrentar sua contraparte asiática amanhã de manhã, sábado, na cidade de Seattle, na terceira e decisiva rodada do Grupo 7 da competição.

Os Faraós lideram a tabela após duas rodadas, com 4 pontos, à frente do Irã e da Bélgica, que têm 2 pontos cada, enquanto a seleção da Nova Zelândia ocupa a última posição com apenas um ponto.

A seleção egípcia joga com mais de uma chance de se classificar para a segunda fase pela primeira vez em sua história: uma vitória garante a classificação independentemente do resultado do jogo entre Bélgica e Nova Zelândia, enquanto, em caso de empate ou derrota, a classificação dependerá dos resultados dos outros jogos.

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Segundo o jornalista egípcio Ahmed Abdel Basset, Hossam Hassan está pensando em fazer quatro alterações na escalação com que começou as partidas contra a Bélgica e a Nova Zelândia.

Hassan disputou as duas partidas contando com os mesmos jogadores, mas parece considerar necessária uma mudança para o próximo jogo.

Espera-se que o técnico egípcio escale a dupla Mohamed Abdel Moneim e Rami Rabia na zaga, no lugar de Hamdi Fathi e Yasser Ibrahim.

Além disso, Mahmoud Saber deve começar no meio-campo no lugar de Marwan Attia, enquanto Mahmoud Hassan Trezeguet deve entrar desde o início no lugar de Omar Marmoush, depois que o astro do Manchester City teve um desempenho medíocre nas duas partidas.

A escalação prevista completa é a seguinte:

Goleiro: Mustafa Shubair.

Defesa: Mohamed Hani, Mohamed Abdel Moneim, Rami Rabia, Ahmed Fattouh.

Meio-campo: Muhannad Lashin, Mahmoud Saber, Imam Ashour.

Ataque: Mahmoud Hassan Trezeguet, Mohamed Salah, Mustafa Zico.