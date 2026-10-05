A Bélgica voltou a não conseguir vencer a França na noite de segunda-feira. A equipe de Mark van Bommel parecia por muito tempo, no Stade de France, a caminho da revanche pela derrota da semana passada, mas acabou vendo tudo dar errado na reta final. Dodi Lukebakio havia colocado a Bélgica em vantagem, mas a França golpeou com crueldade quatro vezes pouco antes do fim: 4 a 1.

Na Bélgica, Kevin De Bruyne e Youri Tielemans desfalcaram a equipe, já que ambos tiveram de assistir por causa de suspensão. A França também não estava com força máxima, com o estreante Guillaume Restes no gol e Estéban Lepaul no ataque.

O panorama da partida foi bastante parecido com o da semana passada. A Bélgica jogou de igual para igual com os franceses e foi especialmente perigosa nas transições. Depois de pouco mais de meia hora de jogo, a equipe de Van Bommel abriu o placar.

Roméo Lavia deu uma assistência realmente brilhante: o meio-campista enfiou a bola perfeitamente na passada de Lukebakio, que, cara a cara com Restes, manteve a calma. O atacante finalizou forte e alto para o fundo da rede: 0 a 1.

Depois do intervalo, os franceses foram em busca do empate. Houve chances para Manu Kone, Lepaul e Rayan Cherki, mas o estreante Maarten Vandevoordt teve grande atuação pela Bélgica e manteve a equipe viva no jogo.

Por muito tempo, parecia que uma zebra estava se desenhando, mas na reta final a França foi implacável. Com um chute de fora da área, Désiré Doué fez 1 a 1, e Cherki, poucos minutos depois, aplicou o golpe de nocaute na Bélgica com o 2 a 1.

Um golpe duríssimo para a Bélgica, que nos minutos finais ainda levou uma aula de futebol dos franceses. Em duas ocasiões, a combinação dourada entre Doué e Michael Olise brilhou. Este último foi responsável pelos dois gols, transformando o placar em uma vitória francesa por 4 a 1. No fim das contas, foi uma noite dolorosa para a Bélgica e Van Bommel.