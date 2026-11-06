"Mark van Bommel está completamente farto de um jogador da seleção da Bélgica e nunca mais vai convocá-lo"

Mark van Bommel não está satisfeito com Koni De Winter, conforme revelam as declarações do técnico da seleção da Bélgica na entrevista coletiva antes dos próximos jogos do país pela Liga das Nações.

Na sexta-feira, Van Bommel anunciou os convocados para a próxima Data Fifa. Na Bélgica, chamou a atenção a ausência de De Winter, zagueiro do Milan.

Na entrevista coletiva, Van Bommel explicou a situação. "Ele jogou poucos minutos na Copa do Mundo e no período recente, e não se sentia bem com isso. Foi uma escolha dele, e eu não podia mudar isso", afirmou o técnico.

De Winter disputou oito partidas pela seleção da Bélgica. Nesta temporada, foi titular em quase todos os jogos do Milan. Na última Copa do Mundo, não entrou em campo.

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A imprensa belga interpreta as palavras de Van Bommel como um sinal de que o técnico também não convocará De Winter para os próximos períodos de jogos das seleções.

Entre os convocados estão Jari De Busser e Mika Godts. De Busser é um dos quatro goleiros incluídos na lista.

Godts vê Jeremy Doku, um importante concorrente em sua posição, retornar. O atacante do Manchester City se recuperou de uma lesão.