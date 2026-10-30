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Mark Bellingham, pai de Jude e Jobe, jogadores da seleção inglesa, também foi convocado para representar a seleção inglesa de veteranos da categoria acima de 50 anos contra a República da Irlanda. O ex-atacante do futebol fora das ligas profissionais completou 50 anos em março e foi incluído na lista de 18 jogadores para a partida deste fim de semana em Cambridgeshire.

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Artilheiro prolífico é convocado pela primeira vez

Mark está prestes a fazer sua primeira partida pela seleção de seu país neste fim de semana, seguindo os passos de seus dois filhos no cenário internacional. Antes de encerrar a carreira em 2019, o atacante passou 17 anos nas divisões fora da liga profissional, defendendo 22 clubes diferentes. Desde a aposentadoria, continuou a jogar regularmente em competições de veteranos e agora foi recompensado com uma vaga na seleção nacional para maiores de 50 anos.

Ex-atacante das divisões inferiores entra na convocação

Durante sua carreira como jogador, Bellingham Sr defendeu Cheltenham Town e Newport County no fim da década de 1990. Seus maiores números de partidas vieram pelo Leamington, entre 2008 e 2009, e pelo Bromsgrove Sporting, em 2014.

Após completar 50 anos no início deste ano e passar a ser elegível para a categoria, o ex-atacante representará seu país no mesmo dia em que uma seleção inglesa para maiores de 60 anos também enfrentará a Irlanda no mesmo local.

Ao confirmar os detalhes das partidas em um comunicado oficial, a organização England Veterans escreveu: "A England Veterans anunciou suas convocações para uma rodada dupla de futebol internacional contra a República da Irlanda no domingo, 1º de novembro, em Cambridgeshire.

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"A partida dos maiores de 50 anos começa às 14h15, e a dos maiores de 60 anos, às 16h15, no Elite Football Complex, em Cambridgeshire."

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Filhos famosos já se destacam pela seleção

Ao vestir a camisa da Inglaterra, Mark segue os passos de seus dois filhos, que já se firmaram como figuras importantes nas seleções do país.

O filho mais velho, Jude, já soma 60 partidas pela seleção principal da Inglaterra aos 23 anos, com 14 gols e 15 assistências no total. Sete desses gols foram marcados na Copa do Mundo de 2026, neste verão, quando liderou a equipe ao lado de Harry Kane, recém-eleito vencedor da Bola de Ouro.

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Enquanto isso, o irmão mais novo, Jobe, tornou-se peça central da seleção sub-21 da Inglaterra. Ele marcou um gol e deu quatro assistências em 12 partidas, além de ter sido capitão da equipe em suas últimas 11 atuações.

Pai orgulhoso aguarda estreia no domingo

Bellingham Sr tentará marcar um gol em sua estreia internacional quando a seleção para maiores de 50 anos entrar em campo às 14h15 de domingo, no Elite Football Complex. A estreia pela equipe de veteranos oferece ao ex-atacante das divisões inferiores uma oportunidade especial de escrever mais um capítulo na história de sua família no futebol. Jude e Jobe, por sua vez, voltarão a defender a Inglaterra mais tarde, em novembro.