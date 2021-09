Mario Mandzukic anuncia aposentadoria do futebol

O croata escreveu uma bela mensagem para uma versão mais jovem de si... e deu um conselho importante sobre a semifinal da Copa do Mundo

Foi com uma mensagem emocionada para uma versão mais jovem de si próprio que Mario Mandzukic, hoje aos 35 anos, anunciou sua aposentadoria do futebol.

O croata, de passagem marcante por vários grandes clubes do futebol europeu, peça importante na histórica campanha do vice-campeonato da Croácia na Copa do Mundo de 2018, utilizou suas redes sociais para escrever o texto, ilustrado por um velho par de chuteiras.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

“Querido Mario, enquanto você calça estas chuteiras pela primeira vez nem imagina o que vai sentir no mundo do futebol. Você vai marcar gols nas etapas mais importantes e vai conquistar os maiores troféus pelos maiores clubes.

Representando com orgulho o seu país, você irá contribuir para escrever a história do esporte croata. Terá sucesso porque terá boas pessoas ao seu redor: companheiros de equipe, treinadores, torcedores e familiares, agentes e amigos que sempre estarão do seu lado. Você será eternamente grato a todos eles.

Acima de tudo, você terá sucesso porque sempre vai dar tudo de si. No final, será disso que mais se orgulhará. Você vai se sacrificar muito, mas saberá que valeu apena por todos aqueles momentos incríveis.

Você reconhecerá quando chegar a hora de se aposentar, de colocar essas chuteiras no armário. E não terá arrependimentos. O futebol sempre vai fazer parte da sua vida, mas você estará ansioso por um novo capítulo. Divirta-se! Seu grande Mario. OS: se você jogar contra a Inglaterra na Copa do Mundo, esteja pronto por volta do minuto 109”, escreveu o croata, fazendo uma menção final ao gol sobre os ingleses que levou os croatas à final da Copa do Mundo de 2018.

A carreira de Mandzukic

(Foto: Getty Images)

Mario Mandzukic foi revelado pelo NK Marsonia, da Croácia, antes de defender o NK Zagreb por duas temporadas. O Dínamo de Zagreb, contudo, foi a sua primeira equipe de maior expressão – ainda que dentro de seu país.

Mandzukic ganhou notoriedade europeia em duas boas temporadas pelo Wolfsburg antes de ser alçado aos holofotes mundiais como atacante do Bayern de Munique, entre 2012 e 2014. Foi no clube alemão onde conquistou seus maiores títulos, como a Champions League de 2013 – onde marcou um dos gols na final vencida por 2 a 1 sobre os rivais do Borussia Dortmund.

Em 2014/15 fez uma boa temporada no Atlético de Madrid, ainda que sem ter conquistado um grande título (levantou apenas uma taça, com a Supercopa da Espanha), e teve quatro excelentes temporadas em uma Juventus hegemônica na Itália. Já mais veterano, teve uma rápida passagem pelo Al-Duhail, do Qatar, antes de disputar 11 jogos pelo Milan na temporada 2020/21.

Quantos gols Mandzukic marcou em sua carreira?

(Foto: Getty Images)

O estilo brigador, daqueles que nunca desistem de uma bola, foi um estilo marcante de Mandzukic. Mas o croata também acumulou um número respeitável de gols ao longo de sua carreira profissional: foram 263 em 663 jogos, considerando clubes e seleção croata.

Confira o número de gols de Mandzukic

NK Marsonia: 14 gols

14 gols NK Zagreb: 14

14 Dínamo de Zagreb: 68

68 Wolfsburg: 20

20 Bayern: 48

48 Atlético de Madrid: 20

20 Juventus: 44

44 Al-Duhail: 2

2 Croácia: 33

Quantos títulos Mandzukic conquistou?

(Foto: Getty Images)

A Champions League de 2013 foi o principal título de Mandzukic, embora o vice-campeonato mundial com a seleção croata também seja marcante. No total, foram 23 taças levantadas em sua carreira. São elas: