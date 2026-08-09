Mario Been não concorda em nada com a atual forma de trabalho do diretor técnico Dévy Rigaux no Feyenoord, como deixou claro no De Eretribune, da ESPN. O analista entende que Givairo Read deveria ter sido vendido.

Isso tem a ver principalmente com o valor significativo que a Roma queria desembolsar pelo lateral de 20 anos. Segundo informações, havia uma taxa de transferência de 29 milhões de euros pronta, mas Rigaux se manteve firme em seu preço pedido de mais de 30 milhões de euros.

Se isso faz sentido? “Não, eu acho que não”, foi claro Been. “Tenho toda a admiração por Read, porque é o melhor lateral-direito que o Feyenoord tem à disposição neste momento.”

“Claro que eles ainda têm Nieuwkoop e Lotomba, mas eu acho que nenhum dos dois é bom o suficiente. Read é justamente a primeira opção, é um jogador talentoso”, disse Been, que, ainda assim, se assustou com a forma de agir do Feyenoord.

“30 milhões... Sim, acho que nesse caso eu teria deixado ele sair”, afirmou Been. “Acho muito dinheiro por um jogador muito talentoso, mas considero que são valores sobre os quais o Feyenoord deve pensar seriamente.”

Por isso, Been busca uma explicação. “Se você escolhe qualidade e quer ir bem na liga e na Liga dos Campeões, e aparentemente não precisa do dinheiro... Então é bom que eles o mantenham. Mas isso também deveria valer para Hadj Moussa e Ueda, que também estão despertando interesse.”

O próprio Read não parece lamentar a transferência frustrada, como já havia dito no início desta semana à ESPN. “Ainda pode acontecer, mas na verdade parece que eu vou ficar aqui nesta temporada. Na verdade, eu nem fiquei decepcionado. Poderia ter acontecido de qualquer uma das duas formas. Como eu já disse várias vezes: eu não precisava sair do Feyenoord. Ainda tenho o que aprender aqui e estou feliz por estar aqui. Claro que havia uma chance, mas estou feliz por estar aqui.”