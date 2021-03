Marinho vai jogar a estreia do Santos na Libertadores?

Principal jogador do Peixe no Brasileirão testou positivo para Covid-19 e ficou 10 dias isolado, mas se reapresentou e aguarda resultados dos exames

O Santos FC tem uma agenda cheia para os próximos dias. Isso porque nesse sábado (6), o time faz o clássico contra o São Paulo, no Morumbi, e três dias depois, na terça-feira (9), tem o importante jogo de estreia na fase preliminar da Copa Libertadores da América contra o Deportivo Lara, da Venezuela. Uma pergunta que todo santista faz nesse momento é: Marinho vai estar disponível para o debute do time na Libertadores?

Em 23 de fevereiro, Marinho testou positivo para a Covid-19 e desfalcou o Peixe na última rodada do Brasileirão. Após cumprir quarentena de 10 dias, o camisa 11 do time do litoral paulista se reapresentou no clube e agora aguarda o resultado dos exames para saber se poderá pelo menos integrar o grupo que duela contra os venezuelanos na Vila Belmiro.

Destaque do Alvinegro Praiano na última temporada, Marinho está descartado para o clássico San-São desse sábado (6) e foca suas energias e esperanças para estar disponível para o jogo contra o Deportivo Lara.

Marinho desfalcou o Santos em três partidas e, curiosamente, a equipe da Baixada não venceu nenhuma sem ele. Perdeu para o Bahia (0 a 2), na última rodada do Brasileirão, e na largada do Paulista foram dois empates (2 a 2 com o Santo André e 1 a 1 com a Ferroviária).

Sem dúvidas, Mário Sérgio Santos Costa, o Marinho, será peça importante para o time de Ariel Holán. Na temporada 2020, o atleta participou de 43 jogos e marcou 24 gols, em todas as competições e ajudou a conduzir a equipe santista à final da Libertadores da América.