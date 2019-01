Marinho se diz readaptado ao futebol brasileiro e garante estar motivado para se destacar no Grêmio

Jogador deixou a China para retornar ao futebol brasileiro e disse ter se adaptado novamente aos gramados nacionais

De volta aos treinos de olho em 2019, o Grêmio realiza a pré-temporada no centro de treinamento Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre. E o elenco do tricolor gaúcho se mostrou otimista para a sequência do ano, em especial, o meia-atacante Marinho.

Em falas publicadas pela Fox Sports, o atleta contratado há menos de um ano revelou estar, novamente, adaptado ao futebol brasileiro, além de enfatizar o desejo de conseguir uma boa temporada com a equipe comandada por Renato Gaúcho.

“Cheguei no meio da última temporada depois de um ano e meio no futebol chinês. Tive algumas dificuldades no início, mas hoje estou adaptado e muito motivado para esta temporada. Fazer uma pré-temporada inteira será muito importante para mim. Estou motivado par fazer um grande ano no Grêmio. Vou lutar por isso”, contou.



(Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA/Divulgação)

Destaque entre os times nacionais, o Grêmio conseguiu vaga direta para a Libertadores 2019. Favorito no Grupo H, ao lado de Universidad Católica e Rosario Central, o time ainda aguarda o terceiro adversário que será decidido na Pré-libertadores. Mas se depender de Marinho, os torcedores gaúchos já podem comemorar o ano vitorioso.

“Vamos ter um ano muito intenso pela frente. Serão muitos jogos, competições e decisões. Temos um elenco forte, competitivo e que pode fazer um ano de muitas conquistas para a torcida do Grêmio”, disse.