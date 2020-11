Marinho? Meninos da Vila superam desfalques e Santos se afirma com triunfo sobre o Inter

Alvinegro praiano chegou para a partida contra o líder do Brasileirão com 15 desfalques, mas conseguiu vencer com boas atuações dos jovens da base

Na tarde desse sábadop (14), o conseguiu uma importante vitória contra o . O duelo na Vila Belmiro acabou 2 a 0 para o Peixe, que chegou para a partida com um time esfacelado por conta das lesões e, principalmente, por conta dos muitos casos de covid-19 no elenco. Em mais uma prova da força da base santista, o duelo colocou o time da baixada entre os quatro primeiros do Brasileirão.

Um dos maiores atrativos para essa partida era a possibilidade de um duelo entre os dois artilheiros do Brasileirão. Pelo lado do , Marinho jogou e Thiago Galhardo, pelo Internacional deixou as expectativas altas para o confronto. Porém, nenhum dos dois brilhou no jogo. Nem Galhardo, nem Marinho balançaram as redes.

Com 15 desfalques para o jogo, além do técnico Cuca, os holofotes foram redirecionados para outros jogadores, praticamente todos do Santos. Os dois gols que deram a vitória ao Peixe foram de crias da base: Ivonei, de 18 anos, abriu o marcador e o já conhecido Kaio Jorge deu números finais ao confronto.

Além dos dois que balançaram as redes, outro grande destaque foi o goleiro do Santos, que fez sua estreia na equipe principal. O arqueiro John, que até pouco tempo atrás era a quarta opção para a baliza santista, foi o titular diante do e mostrou um bom nível, além de sair sem ser vazado.

Durante os 90 minutos, o goleiro do Peixe executou seis defesas, que impediram o claudicante Internacional de ter balançado as redes.

Na sexta-feira (13), quando John soube que provavelmente seria titular no gol do Peixe, ele falou ao site do clube santista e disse que iria agarrar a chance "com unhas e dentes".

"Sempre esperei esse momento, que infelizmente aconteceu após essa situação triste de Covid. Sei que preciso agarrar a chance com unhas e dentes, pois o Santos FC é um time grande e para vestir essa camisa tem que estar preparado", declarou John Victor ao site do Santos FC.

O jovem goleiro atuou porque João Paulo testou positivo para a Covid-19 e Vladimir se recupera de uma cirurgia no pé.

Mais uma vez, a 'mística' em torno dos Meninos da Vila se sobressaiu mais uma vez. Em um jogo importante eles chamaram a responsabilidade para si e venceram o duelo. Mesmo cheio de estreantes, o Peixe sabe que tem jogadores que poderá contar em um momento que o clube vive uma situação financeira e política delicidada.