Marinho em noite de R10: cabelo, hang loose e gol lembrando o melhor de Ronaldinho

Com penteado inspirado no ex-craque do Barcelona e seleção, o camisa 11 do Santos marcou um golaço na vitória sobre o Coritiba

Se Ronaldinho Gaúcho já está longe dos campos desde 2015, os fãs do Bruxo puderam matar um pouco da saudade do estilo e da habilidade do craque neste sábado (13), graças ao atacante Marinho, do Santos.

Na partida contra o Coritiba, Marinho estreou um visual inspirado no de R10, com direito a cabelo longo com tranças e a icônica bandana que acompanhou o ex-jogador do Barcelona por boa parte de sua carreira.

Para completar o seu “cosplay” de Ronaldinho, o camisa 11 do Santos marcou um golaço, onde recebeu no meio campo, tabelou para se livrar da marcação, arrancou em velocidade e finalizou com uma cavadinha cheia de categoria, bem ao estilo R10.

Marinho ainda aproveitou a comemoração para fazer mais uma referência ao Bruxo, usando o gesto imortalizado pelo craque ao marcar seus gols, o Hang Loose, enquanto arriscava alguns passos de samba, outra marca registrada do meia.

Esta foi a primeira partida de Marinho depois da final da Libertadores 2020, onde o Santos foi derrotado por 1x0 no duelo contra o Palmeiras. O jogador do Peixe chegou a desativar sua conta no Instagram para se focar na competição, mas logo reativou o perfil, onde publicou um longo desabafo.

“Ser vice-campeão da Libertadores não é demérito, é valorizar um trabalho que a maioria não acreditava, desdenhava ou até mesmo zombava da nossa capacidade e da grandeza do clube, do peso dessa camisa”, disse o atacante.

Ainda na briga por uma vaga na Libertadores 2021, o Santos tem pela frente Corinthians e Fluminense (ambos em casa) e Bahia (fora) no fechamento do Brasileirão 2020. Vale lembrar que o título do Palmeiras na Libertadores e uma possível conquista do Grêmio na Copa do Brasil podem abrir vagas para a competição até o G8.