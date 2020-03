Marinho critica desafio do papel higiênico que viralizou entre boleiros: "faz com uma bola"

Desafio #StayAtHomeChallenge viralizou no mundo da bola; teve até presidente de clube brasileiro entrando na brincadeira

Durante este período de quarentena, é normal que as pessoas ocupem o tempo ocioso com jogos, brincadeiras e desafios na internet. E um deles viralizou entre os boleiros: o desafio do papel higiênico.

Este desafio não é nada mais do que fazer embaixadinhas com um rolo de papel higiênico. Diversos jogadores mundo a fora entraram na brincadeira e postaram seus vídeos nas redes sociais.

Mas quem não gostou nada disso foi Marinho. O atacante do cravou um vídeo criticando as pessoas que estão usando o papel higiênico para brincar.

"Vai fazer embaixadinha? Faz com uma bola, velho. É futebol.", disse Marinho em sua rede social. "Agora, fazer com papel higiênico, vai limpar o negócio cheio de areia, aí depois vai reclamar. Vai parar no hospital. Então vamos se consicentizar que desafio, pivete, é com bola no pé. Isso aqui (mostrando o rolo de papel) é para outra coisa. Tá bom? Tamo junto".

Confira alguns boleiros que entraram no desafio do papel higiênico:

