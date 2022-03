Maringá x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e informações da final do Paranaense 2022

Maringá e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira (30), no Estádio Willie Davids, a partir das 20h (de Brasília), pelo jogo de ida da final do Campeonato Paranaense. A partida terá transmissão ao vivo da NSports e do One Football, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Maringá x Coritiba DATA Quarta-feira, 30 de março de 2022 LOCAL Estádio Willie Davids - Maringá, Paraná HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A NSports e o One Football, no streaming, vão transmitir o jogo desta quarta-feira (30), no Estádio Willie Davids.

MAIS INFORMAÇÕES

Por ter feito a melhor campanha contando a primeira fase e os resultados no mata-mata, o Coritiba ganhou o direito de decidir o título no Couto Pereira. A volta está marcada para o próximo domingo (3), às 16h (de Brasília).

Embalado, o Coxa registra apenas duas derrotas da temporada – para Azuriz e Operário. Na primeira fase, a equipe encerrou na vice-liderança, com 21 pontos, e eliminou o Cianorte (por 4 a 0 no placar agregado) nas quartas de final, e o Athletico-PR (3 a 2) na sequência.

Mais artigos abaixo

Preparação finalizada para o primeiro jogo da final. 💪💚



Confira os relacionados para a partida: https://t.co/Niv3UvTDnS



📸 Felipe Dalke | Coritiba pic.twitter.com/4nUXnMSN14 — Coritiba (@Coritiba) March 29, 2022

Já o Maringá, na quarta posição, com 19 pontos, deixou para trás o Cascavel (6 a 0 no agregado), e o Operário (venceu nos pênaltis por 5 a 3), no mata-mata.

Os 14 mil ingressos para o primeiro jogo da final foram colocados à venda no início da semana e, em menos de 24 horas, já estavam esgotados nos pontos oficiais de venda.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

MARINGÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 1 x 1 Maringá Paranaense 24 de março de 2022 Maringá 0 (5) x (3) 0 Operário Paranaense 27 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Coritiba x Maringá Paranaense 3 de abril de 2022 16h (de Brasília) - - - -

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 2 Coritiba Paranaense 23 de março de 2022 Coritiba 1 x 1 Athletico-PR Paranaense 27 de março de 2022

Próximas partidas