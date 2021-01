Marine leva 'sacode' do Tottenham, mas brilhou no maior momento de sua história na FA Cup

Com quebras de recordes e apoio de rivais, Marine é eliminado, mas deixa a competição de cabeça erguida e com a sensação de dever cumprido

A goleada aplicada pelo por 5 a 0, pela terceira rodada da , é capaz de diminiuir o feito alcançado pelo Marine FC neste domingo (10)? Para os torcedores e amantes do futebol, a resposta é simples: não.

O Marine, da Northern Premier League Division One North West, é apenas o segundo time da oitava divisão do futebol inglês a chegar tão longe na FA Cup, depois de passar pelas fases preliminares.

Comandado por Neil Young, o time formado por jogadores profissionais e semi-profissionais, jogou pela última vez ainda em 2020, quando venceu o City of no Boxing Day.

Apesar de não jogar desde o Boxing Day após suspensão da National Football League North West Division, o Marine chegou a esta eliminatória em grande estilo. A equipe de Young ganhou 13 dos 14 jogos anteriores em todas as competições.

Nunca antes o abismo foi tão grande entre os times formados nos 150 anos da competição de copa mais antiga do futebol mundial.

Enquanto o Tottenham está em quarto lugar na Premier League e nas oitavas de final da , o Marine é apenas o sexto na Northern Premier League Division One North West.

"Somos uma equipe da oitava divisão jogando contra os vencedores da (Hugo Lloris) e da Chuteira de Ouro (Harry Kane)", disse o atacante Niall Cummins antes da bolar.

Tottenham não dá espaço para o Marine em campo

O hat-trick de Carlos Vinicius no primeiro tempo colocou o Tottenham no controle da partida. Lucas Moura também acertou a baliza, uma vez que, apesar de ter sido detida durante 24 minutos, a equipe de Mourinho viu a sua qualidade dar frutos.

E, apesar de ter marcado apenas um gol no segundo tempo, o Tottenham manteve o domínio da partida com 77 % da posse de bola.

Nada que apagasse o momento mais importante e o brilho do Marine. Afinal, a FA Cup, assim como o futebol, tem tudo a ver com sonhos". E o que o torcedor presenciou ao longo da semana foi apenas a demonstração desse sentimento mais puro. Goleada nenhuma vai apagar o feito histórico.

Quebra de recorde de público com a venda de ingressos virtuais

Apesar da pandemia fechar os portões do Rossett Park, o Marine encontrou uma saída para compensar a perda potencial de receita, e anunciou a venda de ingressos virtuais. O que foi só sucesso.

O estádio, que tem capacidade para 3.185 pessoas, quebrou seu recorde de público de seis mil com a venda de 20 mil ingressos virtuais vendidos.

Ajuda de todos os lados

O Marine sentiu o poder e a força da comunidade do futebol. Enquanto a lenda do Liverpool, Jamie Carragher, concordou em intervir e patrocinar o Marine depois que o clube perdeu o patrocínio para o confronto quando alguns patrocinadores desistiram depois que foi anunciado que os torcedores não seriam permitidos, o Liverpool e também ajudaram o clube a evitar uma crise de preparação, permitindo que usassem seus campos de treinamento antes da eliminatória da FA Cup.

“Quando foi tomada a decisão de que não haveria fãs, lançamos um ingresso virtual para o jogo e a resposta de todo o mundo foi absolutamente fantástica, especialmente entre os fãs do Tottenham Hotspur. O próprio Tottenham forneceu vouchers para tours no estádio. Convidamos os torcedores do Tottenham para vir a um jogo aqui com nossos cumprimentos, quando for permitido.”, afirmou o técnico Neil Young.

O torcedor do Tottenham, Matt Bridle, também criou uma página do GoFundMe que arrecadou mais de oito mil libras, cujos rendimentos serão doados ao clube em fevereiro.

Do lado de fora do estádio, a torcida teve tempo para brincar e descontrair

Apesar do resultado em campo, o Marine da oitava divisão pode se orgulhar de seus esforços naquele que foi um dia importante para o clube.