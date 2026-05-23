Marijn Beuker fecha contrato: meio-campista assina com o Ajax até meados de 2029

Luca Messori continuará jogando pelo Ajax nos próximos anos. O meio-campista de 18 anos assinou um contrato válido até meados de 2029.

Seu contrato anterior ia até meados de 2027. Com isso, o Ajax evita que Messori chegue ao último ano de contrato.

Messori nasceu em Modena, na Itália, mas mora há anos na Holanda. Aos seis anos de idade, o jogador da seleção juvenil foi descoberto pelo Ajax, de onde foi dispensado em 2020. Três anos depois, o clube de Amsterdã voltou a bater à sua porta.

Nesta temporada, o talentoso Messori joga alternadamente no Ajax Sub-19 e no Jong Ajax. Pelo último time, ele já disputou vinte partidas na Keuken Kampioen Divisie.

O diretor de futebol Marijn Beuker está feliz com a permanência de Messori: “Luca mostrou na última temporada que consegue acompanhar o ritmo do futebol profissional. Ele é um jogador inteligente, capaz de criar espaços. Um jogador ofensivo com muita velocidade e dinamismo, que possui uma excelente visão de jogo.”

“Acreditamos em um futuro brilhante para ele no Ajax e, por isso, estamos felizes que ele tenha assinado um novo contrato”, afirmou Beuker.

Messori não foi o único jogador do Ajax a assinar até 2029 na sexta-feira. O rotterdão Luca de Baat (17) também assinou até aquele verão.