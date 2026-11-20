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Enquanto todos tentam relacionar a recente queda de rendimento do Manchester City ao caso financeiro que ameaça o futuro do clube inglês, Enzo Maresca, técnico dos Citizens, veio a público para acabar com as dúvidas e garantir que o que acontece dentro de campo não tem nenhuma relação com o que se passa fora dele.

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O City entra em campo amanhã, sábado, diante do Fulham, em casa, vivendo uma situação incomum: foram três derrotas consecutivas antes da Data Fifa, que apagaram o início perfeito de sete vitórias seguidas no campeonato e derrubaram a equipe para o terceiro lugar, a 6 pontos do líder Arsenal.

Essa queda repentina abriu espaço para muitas especulações, sobretudo diante do clima de incerteza que envolve o clube desde que foi condenado, em setembro passado, por 114 das 115 acusações financeiras apresentadas pela Premier League, em um caso no qual o clube continua negando qualquer irregularidade e recorre da decisão.

Nenhuma punição foi aplicada até agora, mas a possibilidade de uma grande perda de pontos, que poderia levar ao rebaixamento, levantou questionamentos sobre se essa pressão fora de campo teria afetado os jogadores dentro dele e tirado a concentração do elenco.

Maresca, porém, rejeitou totalmente essa tese e afirmou na entrevista coletiva de pré-jogo desta sexta-feira: "Não acho que os jogadores pensem muito nisso. Não acho que os jogadores estejam focados no barulho".

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O treinador italiano defendeu sua equipe: "Se quisermos relacionar o barulho às derrotas, no jogo contra o Aston Villa fora de casa tivemos muitas chances. Por exemplo, Iliman Ndiaye acertou a trave. No jogo contra o Brighton, o goleiro deles foi o melhor em campo. E no jogo contra o Nottingham Forest, Erling Haaland teve a chance de marcar e deixar o placar em 2 a 2".

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Para Maresca, o problema não é mental, mas sim de pequenos detalhes dentro das partidas e de falta de sorte em alguns momentos, e não de perda de confiança ou de impacto do caso financeiro.

Mesmo sem uma eventual punição, o City corre o risco de perder o ritmo do atual campeão Arsenal, que venceu nove de suas dez primeiras partidas, o que aumenta a pressão sobre a equipe antes do confronto com o Fulham.

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Ainda assim, Maresca não parece prestes a entrar em pânico nem a mudar o plano, garantindo que não há grande diferença entre o time que começou a temporada de forma brilhante e o que sofreu três derrotas seguidas.

"Me disseram hoje de manhã que disputamos 16 partidas oficiais e vencemos 12. Então, se vocês me disserem que vamos vencer 12 das próximas 16 partidas, eu aceito na hora", disse.

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E continuou: "Eu não achava que estávamos fazendo tudo com perfeição quando vencíamos os jogos, e não acho que cometemos todos os erros quando perdemos".

Apesar da tranquilidade, Maresca reconhece que melhorar a defesa se tornou prioridade máxima, depois de a equipe sofrer oito gols nas últimas quatro partidas do campeonato, um número incompatível com um time que briga pelo título.

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"Também precisamos analisar as derrotas. Nos jogos contra o Aston Villa e o Brighton, o goleiro foi o melhor em campo. Já contra o Nottingham Forest, não estivemos no nível exigido, principalmente no primeiro tempo", afirmou.

E acrescentou: "Estamos sofrendo gols demais, e a maioria poderia ter sido evitada. A ideia é continuar atacando da mesma forma e criando chances, mas mantendo o equilíbrio na defesa".

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O Manchester City conta com o retorno do zagueiro Marc Guéhi, que, segundo Maresca, desfalcou a Inglaterra nos jogos da Liga das Nações por causa de uma "lesão leve". É uma boa notícia que pode ajudar a equipe a recuperar a solidez defensiva diante do Fulham e iniciar a caminhada de volta à disputa.