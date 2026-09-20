Enzo Maresca, técnico do Manchester City, demonstrou satisfação com o desempenho de sua equipe diante do Sunderland, na noite deste domingo, pela quinta rodada da Premier League, mas afirmou que teria preferido uma vitória por 1 a 0.

O Manchester City conquistou uma vitória emocionante por 5 a 3 em uma partida caótica e divertida no Etihad Stadium, com o Sunderland pressionando os donos da casa durante todo o jogo.

Maresca havia dito em sua coletiva de imprensa antes da partida que o Sunderland seria o teste mais difícil que enfrentariam até então, e abriu sua entrevista após o jogo com a rede "Sky Sports" dizendo com um sorriso: "Eu estava certo".

E acrescentou: "O Sunderland é um time muito bom, forte e perigoso, mas, mais uma vez, encontramos uma maneira de vencer a partida, o que é importante neste momento".

E prosseguiu: "Também sofremos alguns gols com muita facilidade, mas começamos há apenas oito semanas, e já disputamos todos os tipos de partidas diferentes, então aprendemos muito".

E completou: "Disputamos sete partidas oficiais, e todas foram diferentes, o que é bom, porque aprendemos com cada jogo. É uma questão de aprendizado, você precisa aprender para se tornar melhor, e hoje não será diferente, mas encontramos uma maneira de vencer a partida".

E continuou suas declarações a respeito do festival de gols: "Foram gols demais. Prefiro o placar de 1 a 0, é muito melhor!".

E concluiu: "Estou feliz com o desempenho de hoje, porque encontramos uma maneira de vencer, mas espero que da próxima vez não soframos três gols".

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