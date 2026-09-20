O Manchester City conquistou uma vitória emocionante e valiosa diante do seu visitante Sunderland pelo placar de 5 a 3, na partida que reuniu as duas equipes na noite deste domingo no Etihad Stadium, pela quinta rodada da Premier League.

A rede "WhoScored" confirmou que o Manchester City possui atualmente a maior sequência de vitórias consecutivas na Premier League nesta temporada, após vencer os seus cinco primeiros jogos, ressaltando que é a única equipe da competição a alcançar a marca perfeita, com um aproveitamento de vitórias de 100%.

Esse número reflete o forte início apresentado pela equipe celeste, que conseguiu somar todos os pontos disponíveis ao longo das cinco primeiras rodadas, colocando-se cedo na liderança da tabela de classificação.

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Por sua vez, a rede francesa "Stats Foot" revelou um novo número histórico para o Manchester City, uma vez que vencer os cinco primeiros jogos da temporada da primeira divisão passou a ser um feito alcançado pela equipe pela quinta vez em sua história.

A rede esclareceu que o Manchester City já havia vencido os seus cinco primeiros jogos de uma temporada da primeira divisão nas temporadas 1912-1913, 2015-2016, 2016-2017 e 2023-2024, antes de repetir o feito novamente na temporada atual.

Assim, a equipe segue escrevendo um novo capítulo em sua história, após conseguir chegar a um início perfeito de temporada pela quinta vez.

Maresca entra em uma lista especial e Haaland alcança um número marcante

E o assunto não parou nos números do Manchester City, mas se estendeu ao seu treinador italiano Enzo Maresca, que manteve o seu início perfeito com a equipe na Premier League. De acordo com a rede de estatísticas "Squawka", Maresca venceu todos os seus cinco primeiros jogos na Premier League desde que assumiu o comando do Manchester City.

Maresca tornou-se apenas o sexto treinador na história da competição a vencer os seus cinco primeiros jogos com um único clube, juntando-se a uma lista que inclui Carlo Ancelotti, Pep Guardiola e Ole Gunnar Solskjaer, que venceram cada um os seus primeiros 6 jogos, além de Craig Shakespeare e Maurizio Sarri, que venceram os seus primeiros 5 jogos.

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O norueguês Erling Haaland também seguiu escrevendo números marcantes na Premier League, após conseguir balançar as redes do Sunderland durante a partida de hoje. A rede "Squawka" apontou que Haaland marcou contra todas as equipes que enfrentou na Premier League, depois de adicionar o Sunderland à sua lista de vítimas.

Esse número confirma a marcante presença goleadora do atacante norueguês, que segue se impondo como um dos nomes ofensivos mais notáveis da competição, diante de sua capacidade de marcar contra os diversos adversários que enfrentou desde que se juntou ao Manchester City.