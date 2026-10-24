Enzo Maresca, treinador do Manchester City, não está preocupado com o nível de seu jogador Marc Guéhi, apesar de ele ter contribuído para que sua equipe sofresse 3 gols nas duas últimas partidas da Premier League.

Nicolas Jackson comandou a vitória do Aston Villa por 2 a 1 no estádio Villa Park, depois que Guéhi não conseguiu controlar a bola no lance do gol de abertura.

Em vez disso, a bola escapou dele e chegou a John McGinn, que a passou para Jackson marcar o primeiro de seus gols na partida, antes de acrescentar o segundo gol mais tarde.

Guéhi foi substituído no intervalo, depois de receber um cartão amarelo aos 32 minutos.

Os erros de Guéhi já haviam permitido que o Ipswich marcasse dois gols contra o Manchester City durante a partida entre as duas equipes.

O jornal The Guardian publicou as declarações de Maresca após o jogo, no qual ele disse: "Não estou nem um pouco preocupado com Marc Guéhi".

E continuou: "Sei que ele jogou cada minuto desde o início da temporada conosco e com a seleção inglesa, e isso não é algo fácil. Mas sua substituição também se deu porque ele estava com um cartão amarelo".

E destacou: "Considerando a maneira como queremos jogar, baseada na pressão e na intensidade, o fato de um jogador receber um cartão amarelo pode representar um risco em alguns momentos. Ainda assim, não estou nem um pouco preocupado".

O Manchester City finalizou 15 vezes contra 8 do Aston Villa, mas desperdiçou pontos pela primeira vez nesta temporada na Premier League.

O goleiro Zion Suzuki fez uma série de defesas importantes para manter a vantagem de sua equipe durante o segundo tempo, enquanto o Aston Villa marcou seus dois gols em suas duas únicas finalizações no alvo.

Maresca disse: "Acho que merecíamos mais nesta partida, considerando o número de chances que criamos, assim como as chances que permitimos ao adversário".

E acrescentou: "Perdemos porque, provavelmente, não fomos suficientemente decisivos dentro da área do Aston Villa".

A conta da rede The Touchline no X publicou as declarações de Maresca sobre o motivo da ausência do jogador marroquino Ayoub Bouaddi.

Maresca disse: "Acho que a situação era um pouco diferente diante do Paris Saint-Germain. Acho que hoje precisávamos de meio-campistas com habilidades técnicas, e por isso Sharky e Foden jogaram".

E ressaltou: "Mas não há dúvida de que Ayoub Bouaddi vai nos ajudar. Enzo Fernández e Elliot Anderson fizeram uma partida muito boa".

E concluiu: "Temos muitas partidas, e com certeza Ayoub Bouaddi terá minutos para jogar".