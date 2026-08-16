Maresca após os três gols do Arsenal: Sinto-me decepcionado, o gol logo no início nos afetou

O italiano Enzo Maresca, técnico do Manchester City, está desapontado após a ampla derrota de sua equipe por 3 a 0, neste domingo, diante do Arsenal, na partida da Supercopa da Inglaterra.

O Arsenal conquistou o título pela 18ª vez em sua história, graças aos gols de Riccardo Calafiori, Kai Havertz e Martin Ødegaard.

Após a partida, Maresca declarou à rádio BBC 5 Live: "Acredito que o gol que sofremos após 25 segundos infelizmente afetou o rumo da partida naquele momento. Acredito que nossa reação foi boa antes do segundo gol, tivemos três ou quatro chances de marcar e empatar, mas, infelizmente, sofremos o segundo gol, o que complicou ainda mais as coisas".

E acrescentou sobre o gol logo no início: "Fico desapontado com isso, porque o nível das equipes nesse tipo de partida é muito equilibrado, e quando você sofre um gol, tudo fica difícil, mas acredito que a atuação após o primeiro gol foi muito boa, criamos chances, mas, mais uma vez, o placar de 2 a 0 se tornou mais complicado".

E continuou suas declarações: "Há algo errado, mas é apenas o começo, vamos iniciar a Premier League no próximo domingo, e então o foco deve estar nisso", em referência ao fato de que esta foi sua primeira partida oficial pelo Manchester City, depois de suceder Pep Guardiola, que deixou o Etihad ao fim da temporada passada.

E concluiu: "Temos muitas coisas para trabalhar. A temporada acabou de começar, então há várias coisas que precisamos melhorar, mas, mesmo quando vencemos as partidas, há coisas que precisamos melhorar".